Diego Tavani e Claudia D’Agostino, nuovo scontro a Uomini e Donne

Diego Tavani e Claudia D’Agostino tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare l’evoluzione del loro rapporto. Nonostante stia nascendo qualcosa tra loro, la relazione è frenata da paure e preoccupazioni, sorte anche di fronte ad incomprensioni. “Volevo frenarmi un po’ ma lei è arrivata a dire ‘decidi cosa vuoi fare, perché io questo non lo vuole, voglio quello vecchio’. – ha esordito Diego – Mi sono trovato che lei, giustamente, mi ha trovato più freddo, distaccato. Ho ammesso di esserlo stato. Lei mi dice ‘decidi’, così compreso di aver sbagliato, sono tornato come prima.”

Il cavaliere, dopo aver ammesso di averle chiaramente detto di essere pronto a lasciare il programma con lei, rivela di essere ora preoccupato per il loro possibile futuro insieme. “Ci siamo rivisti dopo nove giorni, ci divertiamo e a fine serata decidiamo di bere una cosa. Le ho anche chiesto scusa per la reazione avuta, quando le ho detto ‘stupida’. Lei però capisco che si tutela e non si lascia andare, io però non riesco, ho paura e difficoltà a viverla.”

Claudia D’Agostino: “Non so quale sarà il futuro con Diego”

Claudia D’Agostino non nega di provare un interesse per lui altrettanto forte, ma le liti sono troppo frequenti e questo la mette in allarme. “Io ho capito che lui ha bisogno di certezze da parte mia per sbloccarsi. Vediamo come va, ma ora non so quale sarà il nostro futuro.” le parole della dama di Uomini e Donne. I due finiscono per discutere in modo molto animato, ma l’atteggiamento di lui è chiaramente quello di un uomo quasi innamorato. L’intervento di Maria De Filippi riesce ad appianare la situazione e i due finiscono per ballare insieme.