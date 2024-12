Diego D è uno dei cavalieri di Uomini e Donne 2024: come procede la frequentazione con Sabrina Zango

Diego D è uno dei nuovi volti del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere arriva da Roma ed è rimasto subito attratto da Sabrina Zango, una delle dame più note presenti nel parterre del dating show. Al momento conosciamo poco della sua vita privata, tuttavia ha mostrato di essere un uomo schietto e abbastanza deciso, almeno quando si tratta di donne.

Sin da subito ha mostrato di essere interessato a Sabrina, nonostante la differenza d’età (lui è molto più giovane). Ma non solo: Diego D si è detto fortemente attratto da lei, sia dal punto di vista fisico che mentale. Infatti tra loro non sono mancati baci e passione nel corso delle ultime uscite. Lo confermano i diretti interessati anche nel corso della puntata del 5 dicembre su Canale 5, quando Diego rivela che “siamo andati in stanza insieme e ha preso fuoco la stanza”. Tra i due c’è insomma stata una notte di grande passione, peccato che il cavaliere abbia deciso di vedere anche Cristina. Questo metterà in discussione la frequentazione con Sabrina?