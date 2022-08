Dieta del digiuno intermittente, Elon Musk: “ho perso 9 kg!”/ Cos’è e come funziona

Elon Musk: “Ho perso 9 kg grazie al digiuno intermittente”

Elon Musk, il famosissimo imprenditore proprietario e fondatore di Tesla, oltre che del programma spaziale Space X e del provider internet Starlink, ha recentemente detto, sul suo profilo Twitter, di essersi messo a dieta. “Su consiglio di un buon amico”, afferma il CEO di Tesla, “ho fatto il digiuno intermittente e mi sento più in salute”. Musk afferma, sempre su Twitter, di essere riuscito a perdere 9 chili grazie alla dieta consigliatagli dal suo amico.

Non è passato molto da quando Elon Musk aveva ironizzato su di una foto scattata a bordo dello yacht di un suo amico, nella quale era evidente che il miliardario avesse messo su qualche chilo. E non è d’altronde nuovo a delle pratiche alimentari leggermente scorrette (come molti esperti ritengono il digiuno intermittente). Infatti, nella sua biografia scritta nel 2015 da Ashlee Vance, disse di vedere nel bisogno di alimentazione una perdita di tempo. In quell’occasione aveva confessato di saltare spesso la colazione, limitandola ad un caffè, mentre anche i pranzi erano consumati rapidamente, durante riunioni o meeting. La cena, invece, era l’unico pasto consumato con calma e per intero da Elon Musk.

Cos’è il digiuno intermittente di Elon Musk

Il digiuno intermittente che ha aiutato Elon Musk a perdere 9 chili è una pratica che prevede canoni di alimentazione opposti a quelli a cui siamo abituati. Alcuni esperti la consigliano, altri invece la vedono come una scorciatoia che potrebbe danneggiare l’organismo, specialmente in soggetti affetti da diabete o cancro, ma anche alle donne incinte. Inoltre, una scorretta dieta di digiuno intermittente (magari fai da te) potrebbe portare a scompensi piuttosto gravi, ed è sempre meglio rivolgersi ad un nutrizionista.

Elon Musk, per il digiuno intermittente, ha preferito ricorrere ad un’applicazione, ma cerchiamo di capire cosa sia questo tipo di dieta. Fondamentalmente si tratta di una pratica che prevede alcune ore di alimentazione ordinaria, alternate ad altre di digiuno completo. Il vantaggio rispetto ad altri tipo di dieta è che, nelle ore di alimentazione ordinaria, si può consumare qualsiasi alimento si desideri, purché non si esageri e si segua una dieta equilibrata (per esempio non limitandosi a cibo spazzatura). Il metodo di digiuno intermittente più gettonato è quello definito 16/8, nel quale per 8 ore si fanno pasti regolari, e per le successive 16 si digiuna. È un tipo di dieta sempre più diffuso, perché effettivamente permette di perdere peso, ma senza perdere massa muscolare perché si crea uno scompenso ormonale che accelera la sintesi proteica (e quindi i grassi vengono subito convertiti in riserva energetica.

