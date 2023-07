Dieta, il cervello gioca un ruolo fondamentale/ Rischio effetto yo-yo con aumento di peso: lo studio

Uno studio sugli animali spiega come si comporta il cervello durante una dieta, ondando ad indagare il cosiddetto effetto yo-yo. Spesso, infatti, dopo una dieta si nota un aumento di peso non appena si ricomincia a mangiare normalmente. La ricerca è stata condotta sui topi da un gruppo di ricercatori del Max Planck Institute for Metabolism Research e pubblicata su Cell Metabolism. Lo studio ha dimostrato che nel cervello di topolini messi a dieta i circuiti cerebrali cambiano in un’area dell’ippocampo che controlla la fame, come spiega il Corriere della Sera.

