Dieta low carb di Costantino della Gherardesca, come funziona?/ “Ho perso 25 kg”

Con quale dieta ha perso i chili Costantino della Gherardesca?

Via dolci, patate e cose super caloriche, questo è alla base di tutte le diete ma anche della dieta low carb che avrebbe aiutato Costantino della Gherardesca che sarà ospite a Oggi è un altro giorno con i suoi 25 chili in meno. Secondo i bene informati la dieta, come indica lo stesso nome, si basa sul consumo di pochi carboidrati raffinati, escludendo le bibite gassate e zuccherate, gli alcolici, i dolci e anche i cereali e la patate. Non solo la dieta è utile per perdere peso nella prima fase attenendosi al massimo alle regole ma poi è necessaria anche per rimanere in forma magari aggiungendo qualcosa nella seconda fase, quando possibile. Costantino Della Gherardesca ha seguito questi principi puntando su cereali integrali, legumi, verdure, frutta concedendosi un bicchiere di latte o un cappuccino, bevendo due litri d’acqua al giorno e cercando di fare anche un po’ di movimento.

Dieta low carb di Costantino della Gherardesca, come funziona?

Ma cosa prevede nello specifico la dieta low carb? A quanto pare le linee guida permettono al paziente di consumare carni bianche e rosse, pesce, possibilmente non di allevamento, ma anche proteine vegetali e uova. Devono essere senza zuccheri aggiunti il latte, yogurt e latte di kefir, e anche per quel che riguarda i latticini bisogna dare precedenza a quelli meno grassi. Alle proteine vanno aggiunte verdure cotte e crude e bisogna consumare con moderazione anche cereali integrali e il sale. E’ permessa frutta di ogni tipo con limitazione per le banane. Cos’altro svelerà oggi il conduttore ospite a Oggi è un altro giorno?



