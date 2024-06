Dieta per la Maturità 2024: consigli per il fisico/ Cosa mangiare e come prepararsi per gli Esami di Stato

La dieta durante la Maturità è fondamentale, visto che un’alimentazione corretta aiuta a far funzionare meglio il cervello, soprattutto nei periodi di forte stress come durante la Maturità, durante il quale possono comparire anche sintomi legati allo stato mentale come l’aumento del senso di fame e i cali energetici.

Meglio quindi iniziare a ad avere uno stile di vita più equilibrato a partire dal regime alimentare quotidiano: dal risveglio fino alla notte, colazione, pranzo e cena dovranno soddisfare il fabbisogno di energia utile per facilitare il lavoro dei neuroni, prediligendo alcuni tipi di alimenti e passando anche per spuntini adatti a mantenere alta la concentrazione. Ovviamente aggiungendo alla nostra dieta anche i caffè, che non dovranno però essere superiori alle dosi consigliate dai nutrizionisti per evitare di avere effetti controproducenti sulla produttività e sul livello di attenzione durante le prove della Maturità.

Dieta, cosa mangiare per prepararsi al meglio alla Maturità

La giusta dieta per affrontare il periodo degli Esami di Maturità deve avere un giusto equilibrio nutrizionale, ed essere ricca di carboidrati, proteine e alimenti antiossidanti. L’ideale è iniziare subito con il piede giusto grazie ad una colazione energetica ma non troppo grassa. Per mantenere il livello di attenzione necessario allo studio costante infatti la regola numero uno è non saltare il primo pasto della giornata. Un’idea è quella di alternare dolce e salato. Ad esempio, come afferma la nutrizionista Francesca La Farina intervistata da Ansa, caffè, una tazza di latte e pane integrale con burro di arachidi, oppure spremuta di arancia con pane, avocado e pomodorini. Per gli altri pasti invece meglio preferire le proteine a pranzo e i carboidrati a cena, uno solo a pasto, per evitare picchi glicemici che affaticano il fisico.

Cereali possibilmente integrali e accompagnati da verdure ricche di antiossidanti. Altra buona regola per una dieta durante la Maturità è quella di scegliere gli spuntini a base di frutta di stagione e yogurt. Pratica molto utile per la concentrazione costante è poi quella di dedicare tempo allo studio, sempre di giorno senza tralasciare le pause e l’attività fisica. Evitare gli abusi, soprattutto di caffè e bevande energetiche, in quanto una quantità eccessiva di caffeina può alterare il sonno e aumentare il battito cardiaco e l’ansia.











