Dieta, trucchi per dimagrire/ I cibi brucia grassi e i “finti alleati”

Siamo nel pieno dell’estate e spopolano qualsivoglia tipo di dieta: da quella delle piante a quella del gelato, fino alle più classiche come la mediterranea. Esistono trucchi per dimagrire? Assolutamente sì, ma esistono anche dei “finti alleati”, scopriamo quali sono. Come evidenziato da Il Messaggero, uno dei principali alleati da sfatare è quello delle verdure: eliminando tutti gli altri alimenti e affidandosi unicamente alle verdure, il rischio è quello di cedere più facilmente alle tentazioni e dunque ingrassare. Lo stesso per quanto riguarda la pasta in bianco, un’altra abitudine sbagliata: non fornisce le giuste calorie al corpo e, anche in questo caso, lascia affamati. Sbagliato anche sostituire uno dei pasti principali con il gelato: pieno di zuccheri, non costituisce un alimento completo e rischia di causare attacchi di fame improvvisi. Segnaliamo inoltre due particolarità: non usare l’olio extravergine è sbagliato – condire è un bene anche per chi è a dieta – così come cuocere tutto alla griglia, pratica che rovina i nutrienti contenuti nei cibi.

DIETA, TRUCCHI PER DIMAGRIRE

nche in un mese afoso come agosto è possibile perdere peso e ci sono alcuni alimenti che non possono non fare parte di una dieta nutriente. Uno su tutti è il pomodoro: oltre ad essere importante per la salute, aiuta il metabolismo grazie all’acido citrico. Grande spazio alle verdure, a partire dal sedano e dal cetriolo, ma occhio anche a tutti quei cibi capaci di aumentare il senso di sazietà: l’aglio è uno di questi, capace di stimolare il metabolismo come il peperoncino. Due i frutti tropicali super consigliati in questo mese: parliamo dell’ananas, che stimola la digestione, e della papaya, che fornisce grandi quantità di vitamina E e aiuta a controllare il colesterolo. Non può mancare in questo elenco il caffè, uno dei “brucia grassi” per eccellenza: occhio però a non esagerare con lo zucchero…+

