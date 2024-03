Dik Dik: chi sono, formazione attuale e nome d’arte/ La carriera della band formatasi nel 1965

Dik Dik: formazione, nome del gruppo e carriera nella musica

I Dik Dik sono oggi pomeriggio ospiti di Caterina Balivo su Rai 1, nel salotto de La volta buona. Il gruppo si è formato a Milano nel 1965, e i suoi padri fondatori sono Giancarlo Sbriziolo, Pietro Montalbetti e Erminio “Pepe” Salvaderi, quest’ultimo venuto a mancare nel dicembre 2020 per complicazioni legate al Covid-19. La loro storia musicale, prima del debutto ufficiale, ha preso il via con la firma del primo contratto discografico per la Dischi Ricordi, sino alla scelta del nome della formazione.

Il nome è stato scelto quasi per caso: non sapendo quale sarebbe stato il loro perfetto nome d’arte, Montalbetti decise di sfogliare un dizionario Inglese-Italiano, dove ha trovato per caso “Dik Dik”, il nome di un’antilope africana. Nel 1965, poi, si registra il debutto della band con il singolo 1-2-3/Se rimani con me, per poi ottenere un clamoroso successo con il brano Sognando la California. Seguono diversi 45 giri come Il mondo è con noi, Inno e Senza luce, sino a una doppia partecipazione al Festival di Sanremo: nel 1969 in coppia con Rita Pavone con Zucchero e, l’anno successivo, con Io mi fermo qui. Poi, nel 1970, di nuovo il boom con un’altra canzone di grande successo come L’isola di Wight.

Dik Dik, i cambiamenti nel gruppo e la formazione attuale

I Dik Dik nel corso degli anni hanno spesso cambiato pelle, con l’addio di alcuni componenti e l’introduzione di nuovi elementi nella band. Nel 1974, per esempio, Panno e Totaro lasciarono il gruppo e furono sostituiti da Roberto Carlotto alle tastiere e Nunzio “Cucciolo” Favia alla batteria. Nel 1978, poi, uscì dal gruppo la voce storica Giancarlo “Lallo” Sbriziolo, che fu rilevato dal chitarrista Roberto “Roby” Facini. Nel 1982, poi, si ricompone il trio originario composto da Sbriziolo, Montalbetti e Salvaderi. Il gruppo, dopo un lieve declino, torna al successo nel 1993 con Come passa il tempo, brano portato a Sanremo insieme a I Camaleonti e a Maurizio Vandelli.

La formazione attuale dei Dik Dik è composta da Giancarlo Sbriziolo (voce, basso e chitarra ritmica), Pietro Montalbetti (chitarra solista, cori, basso), Gaetano Rubino (batteria e percussioni), Mauro Gazzola (pianoforte e tastiere) e Massimo Senzioni (chitarra acustica e voce).











