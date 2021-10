Dildo in campo: stewart lo prende a calci e fa gol/ Video, choc in Lincoln-Charlton

Davvero curioso quanto accaduto durante la partita fra Lincoln City e Charlton Athletic: uno stewart ha preso a calci un… dildo, un fallo di gomma. Le immagini del simpatico siparietto avvenuto in occasione della recente sfida di terza divisione inglese, l’equivalente della nostra Serie C, hanno fatto il giro del web, scatenando il sorriso dei più. Nel filmato si vede questo dildo in campo, nell’area di rigore, probabilmente prima del fischio di inizio dell’incontro, e uno stewart che poco dopo lo calcia; il dildo si sposta di qualche metro, ma non contento lo stesso inserviente decide di colpirlo un’altra volta mandando in rete e facendo gol.

Moratti “Inter-Juventus '98? Al Var sarebbe uguale”/ “Dietro tecnologia stessa gente"

Divertito il pubblico allo stadio, il Sincil Bank, che ha ovviamente festeggiato dopo aver visto le gesta dell’uomo: questi ha invece risposto con un’esultanza, alzando il dito al cielo e sorridendo. Per evitare il ripetersi di quanto accaduto a Darren Bent 12 anni fa, quando segnò contro il Liverpool con un pallone da spiaggia finito sul rettangolo di gioco, lo stewart di Lincoln è intervenuto rimuovendo il corpo estraneo, ma invece di raccoglierlo con le mani, buttandolo fuori dal campo, ha deciso di colpirlo con i piedi e di divertirsi un po’.

Viola Parigi è morta/ Promessa del pattinaggio, aveva solo 17 anni

STEWARD FA GOL CON UN DILDO: I PRECEDENTI DEL CALCIO INGLESE

Per la cronaca, la partita è stata vinta dai padroni di casa con il risultato finale di due reti a uno, ma la rete più bella della giornata resta senza dubbio quella dell’inserviente, e la sua esultanza alla Alan Shearer. Non è la prima volta che un dildo fa la sua comparsa nel calcio inglese.

Ad esempio anni fa il giornalista di Sky Sports britannico, Alan Irwin, venne solleticato nell’orecchio proprio da un dildo di colore blu, mentre era in collegamento televisivo, parlando del trasferimento di Tom Cleverley all’Everton. Nel 2018, invece, l’arbitro Kevin Friend venne ferito da un pene di gomma durante la partita Brighton vs West Ham. Sarebbe bello capire come mai la gente si porta il dildo alla stadio, ma questa, è un’altra storia…

Marotta/ “Serie A torni a 18 squadre, Mondiale ogni 2 anni: chi paga i giocatori?”

Great technique from the steward as he fires the dildo in the back of the net https://t.co/yLrse5rC5s — Nik (@notN1k84) October 16, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA