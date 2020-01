Diletta, C’è posta per te/ Sui social: “Rivelaci i tuoi segreti di giovinezza”

La storia di Diletta a C’è posta per te ha conquistato anche i social. A sorprendere è la giovane età della donna, che ha avuto il figlio Gabriele quando aveva solo 16 anni. A soli undici mesi dalla nascita del figlio, ha lasciato il padre e quindi si è fatta aiutare dai suoi genitori. Diletta ha raccontato di essere stata molto male e di essere arrivata anche a sfiorare l’anoressia. Quando il figlio le confessa di voler andare a vivere con suo padre e i nonni, lei accetta, seppur a malincuore. Ma non riescono sempre a vedersi. Lui si sente non amato e recrimina alla madre di non essere stato presente nella sua vita, lei vuole recuperare e Maria De Filippi riesce a farli riavvicinare. A sorprendere i telespettatori è l’età della mamma: «E adesso Diletta rivelaci i tuoi segreti di giovinezza #CePostaPerTe», scrivono su Twitter. E ci sono tanti altri commenti di questo tipo: «Mi stai dicendo che Diletta ha più di 20 anni dunque? #CePostaPerTe» e «All’inizio non appena è entrata Diletta credevo fosse la storia di un tradimento, non appena ho scoperto che ha un figlio di 18 anni lei invece… #CePostaPerTe». Non manca l’ironia: «Sta Diletta è andata a scuola di pianto da #Gemma. #Uominiedonne feat. #CePostaPerTe» e «Ma questa mamma Diletta avrà un profilo Instagram? Fitvia? #CePostaPerTe».

