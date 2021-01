Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati?/ Galeotto fu Instagram: poi una cena insieme…

Diletta Leotta e Can Yaman sono la coppia del momento anche se, per ora, non ci sono certezze che i due si siano fidanzati. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi, però, gli indizi si moltiplicano e, messi tutti insieme, alimentano il gossip sulla conduttrice di DAZN e sull’attore turco che sarà protagonista della nuova serie Sandokan insieme a Luca Argentero e ad Alessandro Preziosi. La conferma ufficiale alla storia d’amore tra i due ancora non c’è, ma il magazine diretto da Alfonso Signorini, in edicola dal 20 gennaio, elenca tutti gli indizi che confermerebbero la storia. Tra Can Yaman e la Leotta, galeotto sarebbe stato Instagram. Secondo Chi, infatti, i due avrebbero cominciato a conoscersi dopo un like dell’attore ad una foto della bella conduttrice che, ogni giorno, regala le sue foto mozzafiato ai suoi 7,3 milioni di followers. Dal like ai primi incontri, il passo sarebbe stato breve.

CAN YAMAN E DILETTA LEOTTA: LA GIACCA DELL’ATTORE SCATENA LE FAN

A confermare la conoscenza tra Can Yaman e Diletta Leotta, stando a quanto si legge su Chi, sarebbero una serie di indizi che non sono passati inosservati agli occhi attente della fan. La conduttrice avrebbe cenato con l’attore, il suo manager ovvero Andrea Di Carlo e la fidanzata di quest’ultimo, Arisa. Inoltre, si sarebbe affacciata al balcone della stanza dell’hotel indossando proprio la giacca del protagonista della soap opera Daydreamer e avrebbe ripreso dall’alto il bagno di folla delle fan. Tutti indizi che confermerebbero una frequentazione tra i due. Tra l’attore turco e la Leotta, dunque, è davvero nato l’amore? Dopo la storia con Daniele Scardina, la conduttrice avrà scelto proprio Yaman per ricominciare ad amare?



