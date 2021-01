Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati?/ Nuovo indizio social fa impazzire le fan!

Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati? Ormai da giorni si parla della possibile coppia formata dalla bella giornalista e dall’attore turco di DayDreamer e Bittersweet e questo ha portato ad un vero e proprio “scandalo” che ha spinto Can Yaman a dire addio a Twitter invitando poi tutti su Instagram a farsi un po’ i fatti loro. Le foto pubblicate da Chi hanno messo in crisi le sue fan soprattutto quelle che da sempre sognano una liason con l’altra protagonista della serie turca e così Diletta Leotta è stata presa di mira su Instagram (e non solo). Questo però non l’ha fermata visto che nei giorni scorsi ha salutato Can Yaman via radio e questo non ha fatto altro che peggiorare le cose tanto che si è addirittura pensato che il crollo degli ascolti della serie turca nel prime time di Canale5 fosse un segnalo di boicottaggio da parte delle fedelissime, ma se così non fosse?

A complicare le cose ci ha pensato un altro indizio che le più attente non hanno potuto non notare. Anche questa volta tutto arriva dai social dove entrambi hanno condiviso la stessa frase al grido di: “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”. La coincidenza è passata tutt’altro che inosservata soprattutto perché l’attore ha poi taggato Roma pubblicando una foto mentre guarda sognante fuori dalla finestra. La stessa frase qualche giorno prima la Leotta l’aveva pubblicata dallo stadio dove ha seguito la partita Roma-Inter ed è arrivata dopo l’ennesima coincidenza, ovvero la pubblicazione della canzone, Una notte a Napoli. Solo business come lascia intendere qualcuno oppure no?



