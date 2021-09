Diletta Leotta e Can Yaman, nuovi dubbi dopo la fine/ Le nozze sfumate e Moran Atias

Sul fatto che la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman sia definitivamente finita non sembrano esserci più dubbi. C’è però chi continua a chiedersi se questa storia sia effettivamente nata o sia stata “una rappresentazione di un sogno d’amore”. A chiederselo è il giornalista Alberto Dandolo che, in un articolo per il settimanale Oggi, riassume la storia tra l’attore turco e la conduttrice italiana che in questi mesi ha tenuto col fiato sospeso molti fan e amanti del gossip.

Il loro, d’altronde, sembrava un vero e proprio idillio d’amore, arrivato a passi molto importanti come la proposta di matrimonio fatta dall’attore nel giorno del suo compleanno, il 16 agosto. Una proposta fatta con un anello di 40mila euro di fronte al quale la Leotta avrebbe risposto “Ci penso”.

Diletta Leotta e Can Yaman, dal viaggio in Turchia alla rottura

“Nel frattempo la popolarità dei due è cresciuta a dismisura, ma i fan, soprattutto dell’attore turco, a questa storia non ci hanno mai creduto.” scrive Dandolo, ricordando come dopo la proposta di nozze c’è stato un altro colpo di scena per la coppia: la partenza per la Turchia. Diletta è volata con Can per conoscere la sua famiglia, ottenendo anche l’approvazione della mamma di lui per le nozze. E poi? “La coppia ha trascorso insieme, fanno sapere, ogni momento libero degli ultimi mesi. Per poi separarsi di nuovo. Drasticamente. È il 9 agosto e iniziano per entrambi vacanze da single. Nessuna foto più che li ritraesse l’uno accanto all’altra.” I due hanno preso due strade diverse: per lui si è anche parlato di un debole per Moran Atias, nota modella e conduttrice israeliana. Di fronte a tutta questa storia, insomma, i dubbi rimangono.

