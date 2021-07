Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia la passione in Turchia/ Foto hot in barca e…

Abbandonati i dubbi e le incertezze del primo periodo, in cui si è arrivati a parlare di storia mediatica, oggi è chiaro che Diletta Leotta e Can Yaman fanno sul serio. A confermarlo non solo il fatto che la storia continui e anche a gonfie vele, ma anche il fatto che l’attore abbia deciso di portare la Leotta in vacanza in Turchia per presentarle la sua famiglia. Diletta ha infatti conosciuto la madre di Can che, a quanto pare, è entusiasta della coppia. Intanto, tra una presentazione e l’altra, i due piccioncini hanno trascorso del tempo insieme in barca ed è qui che sono stati paparazzati dagli obiettivi del settimanale Chi. Nelle foto, Diletta e Can si lasciano andare alla passione, convinti di essere distanti da occhi indiscreti.

Can Yaman e Diletta Leotta, amore e passione in Turchia

Nelle foto piccanti, Can e Diletta si baciano, lei su di lui e le mani dell’attore sul lato B della giornalista. Insomma, immagini che confermano che la storia tra i due procede spedita. Tant’è che, come si legge su Chi, e riporta Dagospia, “Sono stati dieci giorni intensi di presentazioni, in cui Diletta ha incontrato i genitori del fidanzato, la nonna materna, gli amici, i soci del suo studio legale, e ha potuto visitare i luoghi del cuore del futuro Sandokan: prima sulla terraferma, a Istanbul, e poi durante un giro in catamarano di altri quattro-cinque giorni in direzione Bodrum”. Dopo la giornata in barca, Diletta e Can hanno cenato insieme al ristorante Mimoza con i genitori dell’attore.

