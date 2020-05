Diletta Leotta e Daniele Scardina/ Dalla prova costume alla passeggiata “tigrata”

Pubblicità

Diletta Leotta e Daniele Scardina continuano ad essere nell’occhio del ciclone del gossip e anche in queste settimane di quarantena è successo lo stesso tra social e paparazzi. I due continuano ad essere la coppia del momento e se in molti puntano subito ai fiori d’arancio già entro l’anno, altri ancora continuano a non crederci molto senza puntare un soldo sul loro futuro. Fatto sta che, in barba alle malelingue, i due hanno passato insieme questa quarantena stringendosi forte nei primi giorni ancora in inverno e spogliandosi pian piano approfittando del sole di Milano e della terrazza dell’appartamento che la conduttrice e giornalista occupa a Milano. I due sono riusciti a sopravvivere insieme a questa quarantena lanciandosi in questa prova di convivenza che potrebbe sfociare nelle nozze e che, per il momento, si è conclusa con la loro prima passeggiata di coppia.

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA DALLA QUARANTENA ALLA PASSEGGIATA

In particolare, la 28enne conduttrice dei programmi sportivi di DAZN e del programma su Raio 105, oggi ha deciso di rompere le righe e, dopo aver trascorso gli ultimi due mesi nel suo appartamento a Milano, ha deciso di indossare un bel paio di pantaloncini tigrati, un maglioncino, e andare a correre felice in un prato fiorito con al seguito proprio Daniele Scardina, il pugile con il quale fa coppia fissa dall’estate 2019. Munita di mascherina, la bella biondina si è concessa la sua prima passeggiata dopo quasi sessanta giorni scrivendo sui social: “Prima passeggiata dopo 58 giorni”.



