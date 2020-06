Diletta Leotta è incinta?/ Lei sbotta: “I settimanali sanno cose che io non so”

Pubblicità

Diletta Leotta è incinta? È questo l’ultimo gossip lanciato dal settimanale “Diva e donna” ha fotografato Diletta assieme al fidanzato Daniele Scardina. I paparazzi hanno infatti beccato la giornalista e conduttrice televisiva insieme al suo fidanzato e hanno notato un particolare dettaglio. La Leotta, in abitino corto e giacca di pelle, mostrerebbe infatti delle forme “più morbide” e un pancino accennato, indizi di una gravidanza. Sono bastati questi scatti a far scoppiare l’ennesimo gossip su Diletta che solo pochi giorni fa ha vissuto momenti di forte spavento a causa di un furto subito in casa. Per quanto accaduto ha poi ricevuto anche la visita di Valerio Staffelli con tanto di Tapiro d’oro a carico. Ora, invece, il gossip la vorrebbe in dolce attesa, ma è davvero così?

DILETTA LEOTTA IN DOLCE ATTESA? LEI SMENTISCE E POLEMIZZA

A chiarirlo è stata proprio la diretta interessata. Diletta Leotta, con un messaggio condiviso attraverso una story su Instagram, ha infatti smentito tutto anche con un pizzico di polemica. “Tempismo e fantasia. – ha esordito la conduttrice, per poi aggiungere – I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa.” Così la battuta polemica ai paparazzi: “Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi non c’eravate: i ladri dovevate immortalare… ci saremmo divertiti di più!” Insomma, molte delle ultime notizie sulla Leotta non sarebbero veritiere, compresa l’ultima sulla presunta gravidanza.



