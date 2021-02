Diletta Leotta è incinta? Scoop a Pomeriggio 5/ “Un sito turco svela che Can Yaman..”

Si torna a parlare di Can Yaman e Diletta Leotta nel salotto di Pomeriggio 5 anche perché c’è uno scoop che arriva dalla Turchia. La redazione di Barbara D’Urso ha infatti scovato un articolo che annuncerebbe la possibile gravidanza di Diletta Leotta. La giornalista e conduttrice televisiva aspetterebbe, dunque, un figlio dall’attore turco ma, al momento, si tratta solo di voci. Tantissimi sono e rimangono i dubbi sulla coppia, ampiamente discussi nel salotto di Canale 5.

Il paparazzo Alex Fiumara sostiene la coppia e dichiara: “Non ci sono prove che questa coppia sia finta. Quella foto è un tipo di foto che ho fatto anch’io tante volte con personaggi che mi hanno chiamato e mi hanno detto che volevano far sapere a tutti di stare insieme.” Non è però d’accordo Biagio D’Anelli che, a Pomeriggio 5, svela un po’ di indizi che proverebbero la non veridicità della loro storia.

Biagio D’Anelli su Can Yaman e Diletta Leotta: “Ho indagato e…”

“Ci sono delle incongruenze.” ha esordito Biagio D’Anelli. Per poi spiegare: “Ho indagato: quando Can ha pubblicato la fatidica foto in cui Diletta Leotta le ha regalato un cavallo, lui nella dicitura della foto, nei primi 40 secondi, non ha scritto ‘Buon San Valentino’, ma ha messo solo un fiore. Sono state le fan a fargli notare la sua mancanza e lui, guarda caso, ha cambiato la dicitura.” E non è tutto: “Seconda cosa, tutti sanno del rapporto bellissimo che Can ha con sua mamma, che è attivissima sui social. Perché lei non segue Diletta Leotta?” si è chiesto l’opinionista, con ragione.



