Ofelia Castorina, mamma Diletta Leotta/ Furiosa dopo foto con Can Yaman: “Invidia!”

La coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta sta portando all’esasperazione un po’ tutti i fan dell’attore turco e, come se non bastasse, le foto pubblicate dal settimanale Chi proprio mercoledì scorso, non hanno fatto altro che mettere benzina sul fuoco. In molti sono convinti che la storia tra i due sia falsa e che si tratti solo di pubblicità, ma il settimanale di Alfonso Signorini ha mostrato Can Yaman in compagnia della futura suocera Ofelia Castorina pronti a comprare l’anello che poi è apparso al dito della figlia Diletta Leotta, matrimonio in arrivo quindi? I due sono stati poi immortalati pronti a scegliere un attico in quel di Roma magari proprio dove far vivere i promessi sposi e questo ha creato ancor di più scompiglio in rete tanto che, adesso, la mamma di Diletta Leotta è apparsa sui social furiosa, o quasi.

Ofelia Castorina, mamma Diletta Leotta, furiosa dopo le foto con Can Yaman, ma con chi?

In particolare, Ofelia Castorina ha parlato di invidia, di gente che parla troppo e che, forse, un po’ rosica anche e con un post su Instagram ha voluto lanciare il suo attacco ma senza alcun riferimento particolare: “La cattiveria e la stupidità mi hanno sempre lasciata stupita, ma quanti idioti con sintomi ben riconoscibili: presunzione, invidia e cattiva educazione”. Poi continua parlando di un detto che da sempre è anche il suo motto e che lei ha voluto insegnare ai suoi ragazzi: “Devono apprezzare quello che la vita ci dona e che riusciamo a conquistare con sacrifici, senza mai guardare oltre: “Certe persone sono come i castori, passano la vita a rosica’”. Il messaggio arriverà forte e chiaro?



