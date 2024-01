Diletta Leotta e Loris Karius si sposano/ “Ho detto sì”: l’annuncio con la foto dell’anello di fidanzamento

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano

Pochi mesi dopo la nascita della figlia Aria, Diletta Leotta e Loris Karius annunciano il matrimonio. La proposta di matrimonio è arrivata diversi mesi fa, prima della nascita della figlia, ma la coppia ha deciso di svelare il segreto solo ora per potersi godere la felicità con discrezione. La Leotta, così, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto della proposta di matrimonio mostrando non solo lo splendido anello di fidanzamento che le ha regalato Loris Krius, ma anche sfoggiando il più bello dei sorrisi.

“Vi devo dire una cosa.. I said yes!”: con queste parole, la Leotta ha annunciato il matrimonio con Loris Karius mostrando la mano su cui brilla lo splendido anello di fidanzamento.

Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: data top secret

Per Diletta Leotta e Loris Karius è un momento davvero magico. Dopo la felicità per la nascita della figlia Aria, la coppia è pronta per dedicarsi ai preparativi del matrimonio che, finora, ha scelto di mantenere segreto. “Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia”, ha proseguito la 32enne catanese su Instagram.

“Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’? Nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”, ha concluso la Leotta che, per ora, ha scelto di non svelare la data del matrimonio anche se il fatidico sì, probabilmente, sarà pronunciato la prossima estate.













