Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati; lo scorso 22 giugno la coppia ha pronunciato il fatidico “si” durante una romantica cerimonia di nozze organizza nella splendida isola di Vulcano in Sicilia in compagnia di amici e parenti e della figlia Aria. Un matrimonio che ha catalizzato l’attenzione mediatica considerando la fama e la grande popolarità della giornalista sportiva e volto di Dazn. Un grande amore quello nato tra i due che, per il viaggio di nozze, hanno scelto di trascorrere qualche settimana in Spagna come confermano gli scatti e le foto pubblicate dalla giornalista sul suo profilo Instagram. Tra le mete c’è anche la meravigliosa Ibiza, uno dei luoghi da sempre più amati dalla Leotta.

La Talpa, svelato il cast completo: chi sono i concorrenti/ Da Jo Squillo a Marco Melandri

Un amore nato a Parigi nel 2022: proprio nella città dell’amore è scattata la scintilla tra i due, un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato la Leotta a Verissimo: “quando l’ho visto entrare in un ristorante, l’ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così”.

Diletta Leotta e l’amore per il marito Loris Karius e la figlia Aria

L’incontro tra Diletta Leotta e il fidanzato Loris Karius ha cambiato la vita di entrambi visto che pochi mesi dopo la conduttrice e giornalista ha scoperto di essere rimasta incinta. “Quando sono rimasta incinta non era preventivato” – ha confessato la giornalista sportiva che inizialmente non nasconde di aver vissuto un vero e proprio shock, ma poco dopo ha affrontato la cosa con una consapevolezza differente “non ci sono regole per una cosa così bella”.

Diletta Leotta, prima vacanza dopo il matrimonio con Karius/ "Al mare orari da ospedale per la figlia Aria"

Per la Leotta l’arrivo di Loris nella sua vita è stato come un raggio di sole e sin dall’inizio ha capito che lui era quello giusto, l’uomo con cui costruire una famiglia e avere dei figli. “Nostra figlia Aria ha riempito tutto di una luce nuova e io e Loris vogliamo goderci ogni momento con lei. È bellissimo per noi crescere insieme a nostra figlia” – ha detto la Leotta che parlando del fidanzato-marito ha precisato – “è un papà stupendo, tra lui e Aria c’è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita”.

Diletta Leotta e Loris Karius, matrimonio da sogno a Vulcano/ Invitati Vip e 3 giorni di festa: i dettagli