Paola Perego, conduttrice di Citofonare Rai 2 e di tanti altri programmi della tv italiana, ha spiazzato i suoi affezionati telespettatori, con un annuncio a ciel sereno: ha avuto un tumore maligno al rene e oggi ha deciso di parlarne. Per la famiglia Perego è stato un periodo difficile: il marito Lucio Presta si sta riprendendo solo ora dopo un incidente avvenuto mentre guidava un trattore, quando il mezzo gli è caduto addosso dopo che ha perso il controllo della guida.

Lui stesso ha spiegato di essere vivo per miracolo, dopo un investimento che gli sarebbe costato sicuramente la vita se le cose fossero andate diversamente. A Tv Sorrisi e Canzoni, Paola Perego ha voluto parlare della sua estate prima di tornare in scena con Citofonare Rai 2, show che condurrà insieme a Simona Ventura. Tra i progetti per il nuovo anno poi, pare esserci in cantiere anche un nuovo programma, ma è ancora tutto da definire.

Paola Perego e il tumore al rene: “Non ho dovuto fare terapie. La Talpa? Il mio sogno nel cassetto”

L’anno scorso è stato molto impegnativo anche per Ballando con le Stelle: durante il talent di Milly Carlucci, la conduttrice si è rotta ben due costole per un incidente durante gli allenamenti. Ma non finisce qui, Paola Perego ha confessato di aver avuto un tumore maligno al rene: “Ne parlo senza problemi, è stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo”, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni, dando poi alcuni consigli ai suoi seguaci, sottolineando quanto la prevenzione sia importante e che a lei abbia salvato letteralmente la vita.

Riguardo al cancro, è andato tutto per il meglio, dato che Paola Perego non è dovuta nemmeno ricorrere alle chemioterapie: “Sono sotto controllo”. Adesso le spetta anno pieno di impegni, anche se la Perego cova ancora un sogno nel cassetto: al settimanale ha raccontato che La Talpa – programma che quest’anno verrà condotto da Diletta Leotta – è sempre nel suo cuore, anche se come ha dichiarato la conduttrice, era pronta a non essere chiamata, dato che oggi lavora per la Rai. La Talpa ritornerà con un format totalmente nuova dopo tantissimi anni di fermo su Mediaset.