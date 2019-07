Diletta Leotta/ “La storia con Matteo Mammì? Finita per scelta di entrambi”

Diletta Leotta, la giornalista più amata dal pubblico, tornata da poco single dopo un’importante storia d’amore con Matteo Mammì con cui sembrava destinata a convolare a giuste nozze, torna a parlare dell’ex fidanzato. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, infatti, la giornalista che, secondo gli ultimi rumors, potrebbe deliziare il pubblico del Teatro Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo, svela che quella di lasciarsi è stata una decisione comune. “E’ stata una scelta di entrambi“, afferma non escludendo, tuttavia, un possibile riavvicinamento in futuro – “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”.

DILETTA LEOTTA: “L’UOMO DEI SOGNI HA GLI OCCHI VERDI COME MIO PADRE”

Diletta Leotta non esclude nulla nella sua vita, se non una storia con Francesco Monte con il quale c’è semplicemente un rapporto d’amicizia. “Con lui sono in amicizia!”, ha ribadito la giornalista a cui, sicuramente, non mancano i corteggiatori. Bellissima, indipendente, con una grande carriera già avviata, Diletta Leotta potrebbe avere qualsiasi uomo, ma quali caratteristiche ha il suo principe azzurro? La giornalista svela che deve avere le caratteristiche di papà Rori: “Ha gli occhi verdi di papà. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”. Riuscirà a trovarlo?

