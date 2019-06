Diletta Leotta di nuovo single?/ La conduttrice di Dazn ha lasciato Matteo Mammì

Diletta Leotta è nuovamente single. E’ probabilmente questa la notizia di gossip di oggi, che ha come protagonista la splendida quanto ammirata conduttrice di Dazn. La bella catanese avrebbe lasciato il suo attuale fidanzato, Matteo Mammì, e la bomba è sganciata niente di meno che dal giornalista Roberto D’Agostino, colui che per primo ha scoperto cosa vi fosse dietro il falso matrimonio fra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Attraverso il proprio sito, Dagospia, fa sapere: «Fatevi sotto, Diletta Leotta è tornata zitella. La conduttrice pallonara più desiderata d’Italia ha mollato al suo destino il compagno Mammì e si è comprata una bella casa a Milano per rincominciare a divertirsi». Sarà vero? Ovviamente si attendono conferme ma nel frattempo un altro sito autorevole come Di Lei, ha rilanciato la notizia.

DILETTA LEOTTA DI NUOVO SINGLE?

Pare che la storia fra la bella Diletta e il noto manager televisivo conosciuto presso gli studi di Sky un paio di anni fa, sia davvero giunta al capolinea. E pensare che nelle ultime interviste la stessa si era lasciata andare un po’ di più proprio in merito alla propria vita privata e alla sua relazione con Mammì, parlando addirittura di nozze e della possibilità di farsi una famiglia. «Cosa mi ha colpito di più di Matteo? – raccontava in un’intervista rilasciata poco tempo fa a Nuovo – sicuramente i suoi occhi, azzurri e intelligenti. Vengo da una famiglia numerosa e mi piacerebbe averne una tutta mia. Ma non c’è fretta, verrà da sé». I due si erano trasferiti da poco a Milano, ma in base a quanto raccolto da Dagospia, lei se ne sarebbe andata, trovando una nuova sistemazione sempre nel capoluogo lombardo, ma lontano dal suo vecchio fidanzato. Pare che, ma si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni non confermate, a fare la mossa sia stata Diletta, pronta a vivere nuove esperienze.

