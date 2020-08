Diletta Leotta nega flirt con Ibrahimovic/ “Solo una collaborazione professionale”

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, c’è davvero qualcosa tra i due? Solo pochi giorni fa il settimanale Chi lanciava il gossip secondo il quale tra la giornalista sportiva e il calciatore c’è del tenero. Lei è single dopo la rottura con Daniele Scardina, lui, invece, è sposatissimo. Ma a fare chiarezza su queste indiscrezioni e a smentirle categoricamente sono stati alcuni portavoce del volto di Dazn con questa dichiarazione rilasciata al tabloid britannico Sun. “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale”, è stata dunque la smentita. La Leotta fa sapere in modo ufficiale che quella con Ibra non è una relazione ma solo un rapporto di tipo lavorativo.

Diletta Leotta e Ibrahimovic, dubbi e smentite

Eppure proprio il settimanale Chi, nel suo ultimo numero, ha svelato che il calciatore avrebbe “confidato ad un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia”, nonostante la moglie e la sua famiglia di mezzo. Si è inoltre parlato di una montatura, visto che non ci sono prove dei loro incontri a cena, come è stato detto: “La stampa italiana afferma che il calciatore è interessato a un’altra donna, che ha conosciuto questa primavera” e poi aggiungono “ma non ci sono immagini della cena […] i due sono usciti separati […] e Ibrahimovic ha trascorso gli ultimi giorni in vacanza a Saint-Tropez con la moglie”, fanno sapere le fonti, come riporta anche Fanpage.



© RIPRODUZIONE RISERVATA