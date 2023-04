Diletta Leotta a Felicissima Sera: “Loris Karius? Ho conosciuto la sua famiglia ma…”

Prove da mamma per Diletta Leotta nel corso dell’ultima puntata di Felicissima Sera. Pio e Amedeo non si lasciano sfuggire l’occasione di stuzzicare la conduttrice e anche di metterla alla prova, visto che tra pochi mesi sarà mamma per la prima volta. Prima i due comici le fanno qualche domanda sulla gravidanza ma anche sul compagno Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle.

Diletta Leotta, prove da mamma a Felicissima Sera/ Gaffe col pannolino: "Come si mette questo coso?"

“Non è qui con me, non mi ha accompagnato”, svela subito la Leotta, spegnendo le speranze di Pio e Amedeo di coinvolgerlo nella scenetta. La conduttrice racconta anche qualcosa del loro rapporto, rivelando che “Io ho conosciuto la sua famiglia e lui la mia, però le famiglie tra loro ancora non si sono conosciute”.

Amici 22, Maddalena Svevi dichiara guerra a Isobel Fetiye Kinnear/Il gesto che divide

Diletta Leotta, prove da mamma a Felicissima Sera

Dal rapporto con Loris Karius si passa poi alla maternità. Pio e Amedeo chiedono a Diletta Leotta se si immagina già come sarà essere mamma: “A volte ci penso e dico ‘Come sarò?’ ma è un viaggio che vivrò giorno per giorno”, spiega lei in studio. I due comici hanno però in serbo per lei una sorpresa: hanno preparato una scenetta per farle provare come saranno le notti con un bebè. Il pianto notturno, il biberon, il cambio dei pannolini sono alcune delle prove alle quali Diletta viene sottoposta in studio. Le prime difficoltà nascono proprio dal cambio del pannolino: “Ma cos’è ‘sto coso?” chiede la Leotta, “Come funziona, non lo so, fatemi vedere!” continua, lasciando Pio e Amedeo basiti “Ma come cos’è?”.

LEGGI ANCHE:

Chanel Totti amante di un ragazzo già fidanzato?/ Lui rompe il silenzio: "Ecco la verità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA