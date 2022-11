Dima e Roman, chi sono? Finale Tu si que vales 2022/ In finale dopo una sola esibizione

Dima e Roman, Finale Tu si que vales 2022: un percorso emblematico

Dima e Roman sono tra i numerosi talenti visti nel corso di questa edizione di Tu si que vales 2022, riusciti ad accedere all’ultima performance valida per il trionfo finale. Il loro percorso all’interno della competizione è stato emblematico, tanto che è bastata la prima e unica esibizione per colpire pubblico e giuria. Padre e figlio di origine russa, abili nelle acrobazie e nelle rappresentazioni a limite del pericoloso. Il loro approccio sul palco è avvenuto nel corso della seconda puntata del talent, ovvero lo scorso 24 settembre.

La realizzazione è stata senza dubbio straordinaria sia dal punto di vista artistico che interpretativo; Dima si occupava principalmente di reggere in posizione di equilibrio il palo necessario per l’arrampicata. Nel frattempo, proprio con l’ausilio dello strumento il figlio ha realizzato delle acrobazie mozzafiato che hanno mandato letteralmente in visibilio sia il pubblico in studio che i telespettatori. Al termine della performance i giudici così come il pubblico si sono lasciati andare in una sentita standing ovation, alzandosi in piedi visibilmente emozionati e colpiti.

Rudy Zerbi e Gerry Scotti senza parole per Dima e Roman

I più impressionanti da Dima e Roman a Tu si que vales 2022 sono stati Rudy Zerbi e Gerry Scotti, che con il benestare del pubblico e degli altri giurati hanno deciso clamorosamente di mandare la coppia direttamente in finale. Dal punto di vista tecnico è ineccepibile quanto la qualità di Dima e Roman sia incredibile; l’allenamento necessario per mettere in scena tali proiezioni è indubbio.

Resta qualche perplessità sul ruolo del padre, forse leggermente marginale ma di fatto comunque importante per reggere la struttura che garantisce al figlio il corretto equilibrio per esibirsi. Assodato il valore tecnico, sono senza dubbio tra i più quotati per la vittoria finale a pochi giorni dalla finale. Anche il pubblico sembra concorde nel valutare i due come i concorrenti più promettenti; sui vari canali social è infatti un tripudio di complimenti e di supporto per Dima e Roman.

Il video con una delle esibizioni di Dima e Roman a Tu si que vales 2022













