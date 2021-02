Dimissioni Arcuri?/ Commissario vicino all’addio senza Conte, Draghi…

Dimissioni di Domenico Arcuri dietro l’angolo. Questo quanto riporta Dagospia: il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus sarebbe pronto a lasciare l’incarico. Finito spesso nel mirino della critica per un operato a dir poco insufficiente, il numero uno di Invitalia sembrerebbe ad un passo dal lasciare la poltrona vuota e spuntano interessanti indiscrezioni…

Nonostante la riconferma in arrivo in qualità di supercommissario, Domenico Arcuri – fedelissimo dell’ormai ex premier Giuseppe Conte – manterrà il suo ruolo per poco tempo: sarà lui stesso a dimettersi secondo i ben informati. «Draghi, nel corso del tempo, ha sempre dimostrato, da bravo allievo dei gesuiti, di essere abilissimo a far rassegnare le dimissioni a chiunque…», il retroscena riportato dal portale guidato da D’Agostino.

DIMISSIONI ARCURI IN ARRIVO: IL RETROSCENA DI DAGOSPIA

In attesa di ricevere conferme sulle dimissioni di Domenico Arcuri, è necessario ricordare gli sviluppi degli ultimi giorni. Un segnale importante è arrivato dal braccio destro del ministro Speranza, Walter Ricciardi. Il consigliere del ministero della Salute, intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, ha aperto senza troppi giri di parole alla destituzione del commissario straordinario: «Penso che ci voglia una figura che abbia competenze tecniche, scientifiche e gestionali. E deve essere una persona che si occupi solo della campagna vaccinale». Ricciardi si è spinto anche più in là, facendo il nome di Guido Bertolaso. Quest’ultimo è stato accostato alla poltrona di Arcuri da diversi esponenti politici, non solo dell’opposizione. Pensiamo ad Italia Viva, ma anche ad altri esponenti delle forze giallorosse. Insomma, il regno Arcuri sembra destinato a terminare. E senza troppi rimpianti, probabilmente…



