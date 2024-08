Din Don – Quando meno te lo aspetti: film stasera in onda su Italia 1

Questa sera, venerdì 2 agosto 2024, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, la commedia del 2023 dal titolo Din Don – Quando meno te lo aspetti. Il film è il settimo capitolo di una divertente saga per la televisione, già andata in onda lo scorso venerdì sempre su Italia 1 con Din Don – La magia del cinema, ed è diretto dal celebre regista Raffaele Mertes, che nel corso della sua carriera ha curato le riprese di numerose serie tv di successo, tra cui Carabinieri e Questa è la mia terra.

Il protagonista è interpretato, così come nei capitoli precedenti, dall’attore e comico Enzo Salvi, volto noto di tante commedie campioni d’incasso come Natale sul Nilo, Olé, Ex e Femmine contro maschi. Classe 1963, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo verso la fine degli anni ’80 grazie al personaggio de “Er Cipolla“. La fama a livello nazionale arriva però nel 1999 quando incontra il produttore Aurelio De Laurentiis, che lo sceglie come interprete di numerose commedie di successo, come Vacanze di Natale 2000, Body Guards – Guardie del corpo, Natale sul Nilo e Natale in India.

Al suo fianco in Din Don – Quando meno te lo aspetti c’è l’attore e comico Maurizio Mattioli, volto di più di 100 lungometraggi per il grande schermo, che aveva già lavorato con Salvi in tutti i precedenti capitoli di questa serie di film.

Trama Din Don – Quando meno te lo aspetti: imprevisto per Don Donato

La trama di Din Don – Quando meno te lo aspetti riprende le avventure del simpatico parroco Don Donato, alle prese con i preparativi delle imminenti e attesissime nozze tra Luigi e Luna. All’improvviso la situazione viene stravolta dall’arrivo in canonica del fratello gemello del vescovo, Angelo, arrivato sul posto con un unico obiettivo: entrare in possesso dell’eredità nascosta dal suo gemello, composta da ben 12 lingotti d’oro. Anche il protagonista decide di mettersi sulle tracce di questo incredibile tesoro, mentre il suo responsabile non è presente poiché impegnato in un’importante missione a Roma. Dove saranno nascosti i preziosi lingotti? Riuscire a risolvere questo enigma sarà tutt’altro che facile, ma porterà i protagonisti a vivere tante esilaranti avventure.

Din Don – quando meno te lo aspetti è l’ultimo capitolo della saga per la televisione Din Don iniziata nel 2019 e che comprende in totale 7 episodi, compresi anche: Una parrocchia in due, Il ritorno, Un paese in due, Il paese dei balocchi, Bianco Natale e La magia del cinema.