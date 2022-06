“Dino Giarrusso entra nella Lega”/ Ex iena smentisce: “Fango pilotato contro di me”

Dino Giarrusso pronto a entrare nella Lega, anzi no. Nelle ultime ore si sono rincorse diverse indiscrezioni sul futuro politico dell’ex iena, reduce dal sofferto addio al Movimento 5 Stelle. Andiamo per gradi. L’Adnkronos, nel pomeriggio, ha sganciato la bomba: il politico siciliano avrebbe fatto richiesta di entrare nel Carroccio. Una trattativa portata avanti direttamente con Matteo Salvini “che avrebbe, secondo le stesse fonti, sondato i suoi registrando qualche resistenza, e avrebbe dunque preso tempo per valutare la situazione”.

Sul possibile approdo di Dino Giarrusso nella Lega si è anche sbilanciato Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare del Carroccio: “Lui vanta tantissime preferenze giù, se approdasse alla Lega ne sarei felicissimo”. Dopo aver annunciato la fondazione di un nuovo movimento, dunque, la nuova pista. Sull’ipotesi non è tardato ad arrivare il commento di fonti pentastellate: “Dino Giarrusso fra le braccia di Salvini? Nessuna sorpresa, evidentemente avrà trovato i valori che cercava e che non avrebbe mai potuto trovare nel Movimento 5 Stelle”. Ma, come già anticipato, c’è anche la smentita del diretto interessato…

DINO GIARRUSSO-LEGA? LA SMENTITA DELL’EX IENA

“La notizia di un mio ingresso nella Lega e nel gruppo Id in Europa è totalmente falsa, inventata, priva di fondamento”: questo il commento di Dino Giarrusso ai microfoni di Agi. L’eurodeputato ha smentito categoricamente le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, parlando di macchina del fango nei suoi confronti: “Da quando ho raccontato alcune verità, scomode e dolorose, riguardanti il Movimento Cinquestelle si è scatenata una macchina del fango contro di me, quotidiana e continua, ben pilotata da chi dovrebbe essere guidato dall’onestà e invece è evidentemente in malafede e mosso solo dalla sete di potere e di poltrone”. Dino Giarrusso ha preannunciato rivelazioni scottanti su quanto successo negli scorsi mesi: “I poltronari pronti a piazzare se stessi e i propri familiari grazie al M5s, farebbero bene ad ammettere il proprio disegno di far politica a vita, anzichè gettare fango su di me e su chi ha sempre rispettato i valori fondativi del Movimento”.

