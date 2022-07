DIO È IN PAUSA PRANZO/ La commedia drammenziale sugli effetti della pandemia

Comicità demenziale e dramma insieme, un mix inedito e tutto sommato vincente. Passato recentemente in sala, Dio è in pausa pranzo di Michele Coppini è un’opera audace, che si svincola dai compromessi per abbracciare un’originalità radicale. Il film è ora disponibile in Dvd ed. Mustang.

SINOSSI – Il protagonista è Ubaldo Lumaconi, un quarantenne che, per paura di essere infettato dagli anziani genitori, decide di rinchiudersi in una piccola stanza della loro abitazione, cercando di evitare il più possibile ogni contatto con loro e col mondo esterno. Durante questa specie di quarantena forzata, elabora nella sua mente una teoria bizzarra, che alimenterà sempre di più, informandosi continuamente sul web. Una teoria che vedrà tra i protagonisti anche gli zombi…

Dio è in pausa pranzo è una commedia attuale e moderna sul Covid, non tanto sul virus quanto sulla follia delle persone, sulle nostre reazione di fronte all’emergenza sanitaria. Coppini, qui regista e protagonista, si muove tra commedia demenziale, dramma e horror, con palesi riferimenti al cinema di George Romero.

Dio è in pausa pranzo ci ricorda l’importanza dell’ironia, fondamentale per prendere la vita con più leggerezza, soprattutto nel momenti più difficili. Funziona il mix di realismo e assurdo, mentre c’è qualche pecca dal punto di vista tecnico. Da segnalare il commento sonoro del rapper Blebla, che ha scritto per l’occasione il brano “Dio è in pausa pranzo”. Nel cast c’è anche Rachele Risaliti, Miss Italia 2016 nei panni di una hippy sessantottina: sorprendente.

Dio è in pausa pranzo è disponibile in Dvd ed. Mustang

