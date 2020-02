Diodato, Fai Rumore/ “È un invito ad abbattere le barriere” (Sanremo 2020)

L’ugola d’ora di Diodato colpisce ancora sul palco dell’Ariston. Al Festival di Sanremo 2020 l’artista porta infatti una ballata romantica e si presenta però con un look non proprio apprezzatissimo dal pubblico a casa. Troppo casto e troppo nero, secondo molti, “una suora laica”, commenta addirittura qualcuno. Molto più apprezzato invece il brano, al quale Diodato ha ammesso di tenere in modo particolare. “È un invito ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità” ha ammesso il cantante, “Non vedo l’ora di esibirmi con una grande orchestra. Quando compongo l’ho sempre in mente e immagino sempre tutti gli strumenti”, ha aggiunto, ansioso di esibirsi. Avrà conquistato la giuria oltre che il pubblico? (Aggiornamento di Anna Montesano)

DIODATO A SANREMO 2020

Viene dalla città di Aosta il cantautore Antonio Diodato, meglio conosciuto solamente con Diodato, e torna al Festival di Sanremo dopo la partecipazione nel 2018 a fianco del musicista Roy Paci. Il brano del 2020 si chiama “Fai rumore” ed è un vero e proprio inno all’amore, in tutte le sue sfaccettature anche più naturali e primordiali, come motore del mondo e dell’uomo. Il cantautore si è distinto negli ultimi mesi per aver scritto ed interpretato la colonna sonora dell’ultimo film del regista Ferzan Ozpetek, la Dea Fortuna, interpretato da due magistrali Stefano Accorsi ed Edoardo di Leo. In particolare, con il brano Vita meravigliosa, l’artista ha voluto raccontare quell’aspetto inaspettato della nostra esistenza, la bellezza degli imprevisti che la rendono unica e indimenticabile. Diodato è stato scelto dal conduttore e direttore artistico Amadeus come portatore di un brano pulito, emozionante e quasi retrò, come vuole il bel canto e la tradizionale musica italiana.

DIODATO A SANREMO… CON L’EX LEVANTE

Diodato non è sotto i riflettori solo per la sua vena musicale e il suo mestiere di musicista: desta curiosità, soprattutto dai più appassionati di cronaca rosa, la partecipazione al festival della sua ex compagna Levante, la cantautrice siciliana ex giudice di X Factor con cui si dice abbia avuto una storia burrascosa. Come è nell’indole dell’artista, Diodato ha dichiarato di non parlare volentieri della propria vita privata, ma di preferire raccontare le vicissitudini degli altri sul pentagramma musicale, comportandosi da cantastorie d’amore. L’unica risposta alla domanda su Levante ha riportato il ricordo di un rapporto bello, uno di quelli intensi e sinceri che non si trovano su internet, ormai chiuso e concluso ma per questo da non dimenticare. Ora ci si aspetta di ascoltare il suo brano musicale “Fai rumore”, in cui racconta la tristezza e la desolazione di un rapporto fatto di silenzi insopportabili, quei rumori familiari di una casa condivisa in due. Una vera e propria canzone d’amore cucita addosso per Sanremo, la firma di un cantautore romantico che fa della parola un’arma di seduzione. Di seguito il video di “Vita meravigliosa”, l’ultimissimo lavoro di Diodato per il film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek



