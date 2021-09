Diodato/ Nuovo riconoscimento speciale ai Seat Music Awards per il cantante

Diodato lo rincontreremo oggi, 10 settembre 2021, ai Seat Music Awards 2021. L’artista tra i più quotati della sua generazione ha da poco ricevuto il premio Nem, un riconoscimento speciale istituito nel 2006 che premia gli artisti internazionali dotati di un certo spessore. Diodato è il primo italiano a ricevere il premio, a testimonianza del grande successo e della particolarità che lo contraddistingue. Dopo la consegna del premio si è esibito con grande emozione, stando alle sue dichiarazioni, in un concerto completamente acustico “Sono molto onorato di ricevere questo premio, ha dichiarato l’artista, in quanto credo che le Associazioni come questa contribuiscono al bene del Paese, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo”.

C’è una curiosità molto bella che riguarda Diodato, infatti, una mamma desiderosa di assistere al suo concerto che si è tenuto al Parco dell’Auditorio della Musica di Roma, ha portato con se anche la piccolina di un anno, perché desiderosa di farle provare qualcosa di bello e unico. Diodato sarà in concerto all’Arena di Verona il 19 settembre.

Diodato, la vita e la sua attività social

L’attività musicale di Diodato ha inizio nel 20o7 con la pubblicazione del suo primo Ep, ma è solo nel 2013 che ottiene il giusto successo grazie alla presenza sul palco con Daniele Silvestri durante il suo tour. Partecipa al Festival di Sanremo nel 2014 e nel 2018, ma è grazie alla sua vittoria nel 2020 con il bellissimo Fai rumore ad avere la consacrazione tanto agognata. La canzone è stata la colonna sonora ideale per tutto il lungo periodo di lockdown. Ha scritto la colonna sonora dell’ultimo film di Ozpetek, La Dea Fortuna, Che vita meravigliosa che gli è valsa numerosi premi come il David di Donatello. Sarà all’Arena di Verona il 10 settembre in occasione dei Seat Music Award.

Poco incline al gossip e molto riservato, Diodato possiede profili social molto seguiti dai suoi tanti ammiratori, in cui preferisce raccontare solo della sua musica e degli eventi che lo riguardano. Scatti e pubblicazioni condivisi con il suo pubblico sono inerenti ai suoi tanti viaggi, ai concerti, ai premi che gli sono stati attribuiti. Non è interessato alle inutili polemiche che troppo spesso imperversano in rete e va dritto per la sua strada, noncurante di critiche o commenti negativi.

