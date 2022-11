Dipendenti pubblici/ Stipendio novembre 2022, quando arriva e come visionare cedolino

Diffuso il calendario per il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici di novembre 2022. L’Inps ha comunicato le date ufficiali in cui verrà versato lo stipendio relativo al mese di novembre per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Si tratterà di importi che terranno conto delle addizionali comunali e regionali, consultabili visionando il cedolino del mese corrente. Il calendario dei pagamenti dello stipendio parte da mercoledì 23 novembre, quando sarà disposto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione.

Andamenti e titoli Borsa Italiana oggi giovedì 3 novembre 2022/ Tim a +2,9%

Dopo questa prima data comunicata dall’Inps, si prosegue con sabato 26 novembre, giorno a partire dal quale sarà versata la rata ordinaria dei dipendenti pubblici del comparto Sanità. Infine, proseguendo con il calendario arriviamo a lunedì 28 novembre quando sarà accreditato lo stipendio del personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e anche del personale VVF che sono rientrate nell’emissione speciale della metà del mese.

Giorgia Meloni incontra Von der Leyen in Ue/ “Voce Italia forte”: PNRR, deficit e…

Stipendio novembre 2022 dipendenti pubblici, dove trovare il cedolino online

In qualsiasi momento i dipendenti pubblici potranno visionare il cedolino dello stipendio di novembre 2022. Stipendio che sarà l’ultimo di quest’anno a essere gravato dalle addizionali comunali e regionali. Per consultare tutti i dettagli relativi al proprio stipendio, i dipendenti pubblici devono collegarsi al sito dell’Inps per poter visionare così il cedolino. Occorre accedere alla propria area riservata tramite le proprie credenziali di Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, oppure con Carta di Identità Elettronica CIE o ancora tramite la Carta Nazionale dei Servizi CNS.

GEO-FINANZA/ Dalla Fed un'altra "picconata" che aumenta la crisi in Europa

Una volta effettuato l’accesso, i dipendenti pubblici potranno cercare all’interno del sito Inps la dicitura ‘Consultazione pagamenti’. A questo punto, sarà sufficiente scegliere il mese di novembre 2022 per veder comparire il cedolino NoiPa del proprio stipendio. Anche se i dettagli potrebbero non essere subito disponibile, sarà subito possibile conoscere l’esatto importo dello stipendio di novembre 2022. Se si presenta la necessità di cambiare la modalità di accredito, si può ricorrere alla ‘Modalità di Riscossione’ proprio all’interno del cedolino online. Si potrà scegliere quindi un altro metodo di accredito e dal mese successivo i dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta riceveranno lo stipendio con la nuova soluzione scelta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA