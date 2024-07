In occasione dell’80esimo anniversario dello Sbarco in Normandia è possibile comprare la Banconota da 0 euro. Dopo la sua commercializzazione molti italiani hanno iniziato a domandarsi: quanto vale? Dove è possibile trovarla/comprarla? E come distinguere l’originale da una falsa?

L’80° anniversario dello Sbarco in Normandia è pura storia, e non c’era modo più originale per ritrarre i momenti storici più salienti nella banconota da 0 Euro. È disponibile soltanto in 3 mila pezzi ognuno dei quali è numerato da 000001 fino a 003000.

Banconota da 0 euro: cos’è e a che serve

La banconota da 0 euro non ha un valore economico reale e non può essere utilizzata per comprare beni e servizi. La sua esistenza è meramente “simbolica” tanto che è stata pensata come un souvenir destinato ai turisti che fanno visita all’UE.

La carta stampata da zero euro per commemorare il D-Day del 6 giugno del 1944 è uguale a tutte le altre: è tinta di rosa, il formato è 135×74 mm su carta di cotone al 100% e con la filigrana e il filo di sicurezza.

Le banconote stampate per lo sbarco in Normandia possono presentare stampe differenti: da quelle raffiguranti il generale de Gaulle a quelle che raffigurano altre spiagge storiche del D-Day, o ancora dai combattenti della resistenza ad ulteriori siti storici della Liberazione.

Dove si compra la banconota da 0 euro

La banconota da 0 Euro può essere comprata nei distributori automatici sparsi nel territorio, presso i siti turistici ufficiali, nei musei oppure sul sito ufficiale Numismatica Euromania. Il suo valore varia tra i 5€ e i 15€ (ma non oltre).

Le banconote attualmente sono state distribuite in più di 30 Paesi e hanno attratto molti collezionisti (pur restando nel limite massimo del valore sopra esposto). Se qualcuno dovesse proporla ad un costo molto più ampio di quello da noi indicato sappiate che è sproporzionato e non giustificato (almeno al momento in cui scriviamo).

La banconota da 0 Euro originale

La vera banconota da 0 Euro originale dev’essere conforme alle indicazioni sottoscritte dalla Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013 che obbliga ad esempio il venditore a sottolineare l’assenza di un valore legale ma meramente simbolico.

Negli anni – a parte la banconota del 2024 per l’80esimo anno dello Sbarco in Normandia – sono state prodotte ulteriori banconote per altri scopi commemorativi, ovvero per:

Padre Pio, Caravaggio, Cristoforo Colombo, Dante Alighieri, Giulio Cesare, Leonardo da Vinci, Maradona; siti d’interesse turistico e storico come la Basilica di San Pietro, il Colosseo, la Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza San Francesco ad Assisi; eventi sportivi come il Gran Premio di Monza, Mugello e Imola.