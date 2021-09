Diretta/ Acr Messina Palermo streaming video tv. Derby “in trasferta” (Serie C)

Acr Messina Palermo, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby siciliano molto atteso ma che dovrà disputarsi in “trasferta”, sul campo neutro di Vibo visto che lo stadio San Filippo è ancora sottoposto ai lavori per ottenere l’idoneità per la Serie C. Mancheranno anche i tifosi palermitani, atmosfera dunque smorzata ma sfida dai valori tecnici molto interessanti, visto che i match d’esordio delle due squadre sono stati tutt’altro che banali.

Il Messina è tornato sul palcoscenico dei professionisti con un pirotecnico 4-4 sul campo della Paganese. Risultato incredibile visto che i siciliani si erano trovati a condurre sull’1-4 a metà ripresa, ma la Paganese si è confermata formazione durissima a morire e ancora una volta al 95′ ha riacciuffato un pari insperato. Ha vinto e convinto invece il Palermo al “Barbera” nella sfida d’esordio contro il Latina, un secco 2-0 che ha subito fatto capire la voglia dei rosanero di essere protagonisti dopo la scorsa stagione, d’assestamento in seguito al ritorno dalla Serie D.

DIRETTA ACR MESSINA PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Acr Messina Palermo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA PALERMO

Le probabili formazioni di Acr Messina Palermo, match che andrà in scena allo stadio Razza di Vibo Valentia. Per l’Acr Messina, Salvatore Sullo schiererà il squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini; Simonetti, Damian, Fofana, Matese; Adorante; Balde. Risponderà il Palermo allenato da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto:P elagotti; Marong, Lancini, Marconi; Almici, De Rose, Luperini, Giron; Floriano, Dall’Oglio; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Razza di Vibo Valentia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



