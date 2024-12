DIRETTA PALERMO CATANZARO, SORPASSO?

Un solo punto distanza queste due formazioni con i rosanero momentaneamente avanti. La diretta Palermo Catanzaro vede i padroni di casa ospitare i giallorossi questa domenica 15 dicembre alle ore 15:00 presso il Renzo Barbera. Il Palermo ha inaugurato dicembre con una sconfitta di misura con la Carrarese che ha interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi tra i pareggi con Frosinone e Sampdoria più la vittoria in casa con lo Spezia con gol di Baniya e autogol di Wisniewski.

Il Catanzaro invece sta mantenendo il filotto di gare senza sconfitta e attualmente si trova a dieci gare consecutive. C’è da dire che però molti di questi, ben otto, sono pareggi mentre i successi sono solo quelli contro Sudtirol e Brescia.

DOVE VEDERE DIRETTA TV PALERMO CATANZARO, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Palermo Catanzaro? Allora avrete due possibilità, entrambe su abbonamento, ovvero la diretta streaming attraverso DAZN oppure LaB Channel, visibile su Amazon Prime Video.

LE PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CATANZARO

I rosanero giocheranno con il modulo 4-3-3 con Desplaches tra i pali, difeso da Diakité, Baniya, Nikolaou e Ceccaroni. A centrocampo spazio a Segre, Ranocchia e Verre mentre in attacco Insigne, Henry e Di Francesco.

Il Catanzaro risponde con un assetto tattico differenza vale a dire il 3-5-2. In porta ci sarà Pigliacelli con Antonini, Scognamillo e Bonini in difesa. Agiranno da esterni Compagnon e Ceresoli con Pontisso, Petriccione e Pompetti in mediana. Biasci farà coppia con Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PALERMO CATANZARO

Vediamo le quote per le scommesse Palermo Catanzaro. I padroni di casa sono messi a lavagna a 1.83, di fatto i favoriti per questa partita. Il segno X del pareggio è quotato 3.60 mentre il 2 fisso è fissato precisamente a 4.20.

L’Over 2.5 è dato a 1.98 mentre l’Under alla stessa soglia a 1.88. Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.