DIRETTA AJAX RANGERS/ Video streaming tv: l’arbitro del match è Tobias Stieler

DIRETTA AJAX RANGERS: L’ARBITRO

Ajax Rangers sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler: una squadra tutta proveniente dalla Germania quella della Johan Cruijff Arena, perché gli assistenti in campo saranno Christian Gittelmann e Eduard Beitinger mentre avremo poi il quarto uomo Matthias Jollenbeck, con Christian Dingert in sala Var e Marco Fritz all’Avar. Per Stieler in questa stagione ci sono già stati impegni anche importanti: due partite di Bundesliga che sono state Stoccarda Lipsia e Hertha Berlino Borussia Dortmund, poi per due volte il fischietto ha arbitrato il Kaiserslautern nella Zweite Bundesliga, rispettivamente contro Holstein Kiel e Greuther Furth.

In ambito nazionale i cartellini gialli estratti sono stati 9, senza espulsioni o rigori; dunque stiamo parlando di un arbitro che contiene le sanzioni disciplinari. Chiamato a fischiare anche in Coppa di Germania alla fine di luglio, in Europa ha dovuto invece dirigere HJK Helsinki Maribor e Dnipro-1 Aek Larnaca per i turni preliminari di Europa League, e in questo caso è arrivato un cartellino rosso per doppia ammonizione, con una somma complessiva di 9 ammonizioni ma spalmate stavolta sulla metà dei match. Vedremo come si comporterà questa sera nell’esordio stagionale in Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA AJAX RANGERS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Rangers sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

AJAX RANGERS: OLANDESI FAVORITI!

Diretta Ajax Rangers, partita diretta dal tedesco Christian Gittelmann, va in scena alle ore 18.45 di mercoledì 7 settembre 2022: alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam si gioca per la prima giornata del gruppo A di Champions League 2022-2023. Una gara importante per entrambe le squadre, considerando che le altre due società del girone sono favoritissime per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta: parliamo di Liverpool e Napoli.

Ajax e Rangers devono vincere per poi giocarsi la qualificazione negli scontri diretti con Reds e azzurri. La formazione di Eredivisie è partita con il piede giusto in campionato: cinque vittorie in cinque gare, primo posto con 15 punti in saccoccia. Da rivedere, invece, il percorso dei Rangers, reduci dalla pesantissima sconfitta per 4-0 contro gli storici rivali del Celtic.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX RANGERS

Mancano gli ultimi dubbi da sciogliere per Schreuder e Gio. Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Ajax Rangers e partiamo dalla compagine di Eredivisie, in campo con il consueto 4-3-3. Questo il probabile undici: Pasveer, Rensch, Timber, Bassey, Blind, Tadic, Alvarez, Klaassen, Berghuis, Brobbey, Bergwijn. La formazione scozzese scenderà in campo invece con il 4-2-3-1, ecco la squadra che potrebbe calcare il rettangolo verde: McLaughlin, Tavernier, Goldson, Sands, Barisic, Davis, Lundstram, Tillman, Kamara, Kent, Colak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Dopo aver analizzato le probabili formazioni, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Ajax Rangers. Secondo i principali bookmakers, i padroni di casa sono nettamente favoriti per la vittoria finale. Prendiamo come riferimento le quote di Eurobet: la vittoria dell’Ajax è data a 1,45, il pareggio è dato a 4,90, mentre la vittoria dei Rangers è data a 6,25. Secondo gli analisti sarà una partita ricca di gol: l’Over 2,5 è a 1,50, mentre l’Under 2,5 è a 2,40. Quote simili anche per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.

