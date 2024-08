DIRETTA ALBINOLEFFE CALDIERO TERME (RISULTATO 2-3): TRIPLICE FISCHIO

All’AlbinoLeffe Stadium il Caldiero Terme batte in trasferta l’Albinoleffe per 3 a 2. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloverdi pareggiano al 62′ con la doppietta completata da Cazzadori, supportato da Mazzolo. I Seriani ci riprovano con Longo di tacco al 74′ e Zanini all’80’ ma è invece Furini a riportare avanti i suoi in maniera definitiva con la rete segnata al 90’+1′, su assist di Quaggio. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Caldiero Terme di portarsi a quota 3 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Albinoleffe resta fermo a zero. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE ALBINOLEFFE CALDIERO TERME, DIRETTA TV STREAMING

Gli appassionati di Serie C potranno vedere la diretta Albinoleffe Caldiero Terme grazie al duo Sky/NOW, scegliendo l’abbonamento che si preferisce in base alle esigenze.

Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà possibile assistere all’evento attraverso le rispettivamente applicazioni (Sky Go/NOW) su qualsiasi dispositivo.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Albinoleffe e Caldiero Terme è cambiato ed è adesso di 2 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Zanini al posto del già ammonito Parlati tra le file dell’Albinoleffe, i blucelesti ricominciano alla grande siglando infatti il gol del sorpasso proprio con il neo entrato Zanini, il quale sfrutta l’assist offertogli da Zoma. I Termali cercano di ripristinare l’equilibrio con un tentativo provato da Gattoni al 49′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Albinoleffe e Caldiero Terme sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloverdi si vedono annullare un gol di Pelamatti per fuorigioco di Zerbato al 39′. I lombardi reagiscono ed al 45’+4′ trovano il gol del pareggio per merito di Longo, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Parlati. Fino a questo momento il direttore di gara Giovanni Castellano di Nichelino ha ammonito Parlati al 30′ da una parte, Gobetti al 24′ e Mondini al 40′ dall’altro. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Albinoleffe e Caldiero Terme è cominciata da una quindecina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Soave si affacciano in avanti con un tiro di Fasan al 3′ ed i padroni di casa allenati da mister Lopez rispondono al 7′ con uno spunto di Zoma. Il Caldiero riesce quindi a passare in vantaggio subito al 12′ grazie alla rete messa a segno da Cazzadori, su assist di Zerbato. Ecco le formazioni ufficiali:

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Potop, Baroni, Borghini; Gusu, Munari, Agostinelli, Parlati, Giannini; Longo, Zoma. A disposizione: Facchetti, Taramelli, Mustacchio, Zanini, Capelli, Ricordi, Toma, Evangelisti, Angeloni, Grassia, Freri. All.: Lopez. CALDIERO TERME (4-3-2-1) – Giacomel; Mazzolo, Molnar, Gecchele, Pelamatti; Mondini, Gattoni, Gobetti; Zerbato, Fasan; Cazzadori. A disposizione: Kuqi, Aldegheri, Personi, Amoh, Furini, Quaggio, Orfeini, Riahi, Baldani, Lanzi, Cisse. All.: Soave. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Pochissimi minuti alla diretta di AlbinoLeffe Caldiero Terme, presentiamo la partita di Serie C con qualche statistica che inevitabilmente deve però fare riferimento alla scorsa stagione agonistica. I bergamaschi erano già inseriti nel girone A della Serie C e chiusero al tredicesimo posto, fuori dai playoff ma sopra i playout, con un bottino di 45 punti che furono frutto per l’AlbinoLeffe di dieci vittorie, quindici pareggi e tredici sconfitte nella stagione regolare.

Grande gioia invece per il Caldiero Terme, promosso dalla Serie D grazie al primo posto nel girone B dopo un eccellente campionato chiuso a quota 77 punti grazie a ventitré vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, per precedere una piazza ben più blasonata come era l’inseguitrice Piacenza. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di AlbinoLeffe Caldiero Terme comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

In attesa della diretta Albinoleffe Caldiero Terme, in campo per il primo turno del campionato italiano di Serie C, andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre. Nel rinnovato “Albinoleffe Stadium” non esistono sfide ma, in realtà, il match odierno rappresenta un vero e proprio inedito visto che le due compagini non si sono mai scontrate.

Il Caldiero Terme, infatti, è alla sua prima storica partecipazione in un campionato professionistico mentre i bergamaschi militano in Lega Pro da diverse stagioni sportive e vantano trascorsi anche nel campionato di Serie B. (Giulio Halasz)

PRIMA VOLTA GIALLOVERDE

Ci sono partite che da sole valgono il prezzo del biglietto. La diretta Albinoleffe Caldiero Terme sancisce l’esordio in Serie C dei gialloverdi che mai nella loro storia si erano mai spinti verso la terza divisione del calcio italiano.

La stagione del Caldiero Terme è iniziata nel migliore dei modi avendo strappato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C dopo aver battuto la Virtus Verona ai rigori dopo il 2-2 nei regolamentari e 2-0 il Trento in casa.

Per l’Albinoleffe invece, dopo aver superato il primo turno in casa contro il Sestri Levante per 3-2 grazie ad un gol di Capelli al 94esimo, si è dovuta arrendere al cospetto della Torres, perdendo al secondo turno per 3-1, rimanendo in 10 uomini già dal 12′ sullo 0-0.

Adesso però si tratta di campionato e dunque le due formazioni giocheranno non più per un posto nel tabellone di Coppa bensì per i tre punti: appuntamento alle ore 18:00 di questo sabato 24 agosto 2024 in casa del Leffe.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE CALDIERO TERME

Ora è il momento di andare a vedere le probabili formazioni Albinoleffe Caldiero Terme, partendo dai padroni di casa. Schieramento 3-5-2 con Marietta in porta e la difesa composta da Borghini, Potop e Baroni. Agiranno da esterni di centrocampo Gusu e Giannini con Parlati, Agostinelli e Zanini in mediana- Davanti tandem Longo-Capelli.

Il Caldiero Terme risponde con l’assetto tattico 4-4-2. Tra i pali troveremo Giacomel, protetto qualche metro più avanti dal pacchetto arretrato Mazzolo, Molnar, Baldani e Pelamatti. Riahi insieme a Gattoni, Filiciotti e Fasan formeranno la zona nevralgica del campo mentre Quaggio e Florio sono chiamati all’attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALBINOLEFFE CALDIERO TERME

Infine, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Albinoleffe Caldiero Terme. Come da previsione, i bookmakers premiano i padroni di casa a cui accostano una quota di 1.88 contro il pareggio a 2.95 e il 2 fisso a 4.40.

Difficile immaginare, sempre secondo gli esperti delle quote, un match con troppi gol dato che l’Over 2.5 è dato a 2.43 mentre l’Under a 1.43. Gol e No Gol rispettivamente a 2.17 e 1.58.