Diretta/ Albinoleffe Juventus U23 streaming video tv: chi sale e chi scende (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE JUVENTUS U23: PADRONI DI CASA IN FASE “NO”

Albinoleffe Juventus U23, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Classico scontro tra chi sale e chi scende, visto che i seriani sono reduci da due sconfitte consecutive e i giovani bianconeri invece da due vittorie di fila. Dopo lo scivolone interno contro il Renate, è arrivato per l’Albinoleffe un altro ko contro la Pergolettese, con i seriani raggiunti al quinto posto in classifica dal Lecco a quota 16 punti.

Di punti ne ha invece 12 la Juventus U23 che ha infilato due successi consecutivi contro Mantova e Seregno, riscattando così almeno in parte l’avvio stagionale difficile e che ha riportato i bianconeri in quota in zona play off, al momento all’ottavo posto in classifica. Juventus U23 vincente 0-3 nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa dell’Albinoleffe il 13 febbraio scorso, un risultato arrivato dopo tre 1-1 consecutivi nei confronti tra la formazione lombarda e la selezione giovanile juventina.

DIRETTA ALBINOLEFFE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Albinoleffe Juventus U23 di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno; Riva, Saltarelli, Miculi; Gușu, Giorgione, Nichetti, Gelli, Tomaselli; Cori, Manconi. Risponderà la Juventus U23 allenato da Lamberto Zauli con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Israel; Delli Carri, Alcibiade, Coccolo; Di Pardo, Leone, Ranocchia, Correia; Mosti; Marques, Tongya.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



