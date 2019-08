Diretta Albinoleffe Lecco/ Streaming video tv: seriani per la Coppa Italia Serie C

Albinoleffe Lecco, diretta dall’arbitro Emanuele Frascaro, è la partita in programma oggi domenica 18 agosto 2019 tra le mura dell’Atleti Azzurri d’Italia: fischio d’inizio fissato per le ore 17.00. La Coppa Italia di Serie C ci offre oggi con la diretta Albinoleffe Lecco un match più che mai interessante e valido per il terzo turno del girone B. E’ quindi tempo di verdetti in questo particolare raggruppamento e oggi scopriremo quale sarà il club che troverà il passaggio del turno. Il favore è chiaramente tutto per l’Albinoleffe, che oggi con una vittoria consoliderebbe la prima piazza, grazie pure al successo ottenuto sulla Giana Erminio nella prima giornata. Sulla carta però tutto è ancora aperto, anche se il Lecco, club neopromosso in Serie C, non ha ben figurato nella sfida contro i biancocelesti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Lecco non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta Albinoleffe Lecco, ecco che il tecnico Zaffaroni dovrebbe dare di nuovo fiducia all’undici che già aveva fatto bene due settimane fa contro la Giana Erminio nella prima di Coppa Italia Serie C. Seguendo il 3-4-1-2 per le probabili formazioni ecco che tra i pali non dovrebbe mancare Savini, mentre in difesa agiranno dal primo minuto Mondonico, Gavazzi e Riva. Per la mediana si fanno quindi avanti Ruffini, Genevier, Quaini e Gusu, con Gelli sulla trequarti a supporto delle due punte Sibilli e Ravasio. Per il Lecco di Gaburro sarà via libera al 4-3-3 dove sarà Bacci a presidiare i pali: in difesa ecco poi dal primo minuto Carboni e Malgrati al centro e il duo Procopio-Alborghetti ai lati. Per la mediana degli azzurroblu i primi nomi sono quello di Scaccabarozzi, Migliorini e Moleri, mentre dovrebbe essere il trittico D’Anna-Capogna-Maffei ad agire in attacco.



