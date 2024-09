DIRETTA ALBINOLEFFE PRO PATRIA: UN ALTRO DERBY LOMBARDO IN CAMPO

La sesta giornata del Girone A di Serie C inizia con la diretta Albinoleffe Pro Patria pronta ad iniziare alle 18,30 del 24 settembre 2024. In questo turno infrasettimanale arriva una sfida molto delicata per le due formazioni che sono alla caccia dei tre punti per capire a che livello potranno competere in questo campionato.

L’Albinoleffe arriva da due vittorie di fila che hanno rilanciato la squadra di Giovanni Lopez al sesto posto in classifica dopo un inizio tutt’altro che brillante. Male la Pro Patria che ha soli due punti in campionato ed arriva dalla sconfitta per 2 a 0 in casa del Vicenza.

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO PATRIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Albinoleffe Pro Patria sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento ai canali Sky o al servizio streaming di NOW TV che trasmetterà il match. Come di consueto, la partita sarà seguibile anche con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti.

ALBINOLEFFE PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pro Patria con le scelte dei due allenatori che potrebbero indirizzare il match. Giovanni Lopez imposterà questo match sul 3-5-2 con Boloca, Baroni e Borghini a difendere la porta di Marietta. Longo e Ali Zoma sono i due attaccanti alla ricerca di altri gol dopo essere andati entrambi a segno nell’ultima sfida contro la Giana Erminio.

La Pro Patria non ha giocato nell’ultima giornata e dovrà recuperare la partita contro il Novara ma Colombo è pronto a riproporre il 3-5-2 visto contro il Vicenza. Toci e Pitou dovrebbero essere i due attaccanti ma Curatolo li insidierà fino alle ultime ore alla ricerca di una maglia da titolare. Bashi, Alcibade e Travaglini sono le certezze in difesa anche se Cavalli potrebbe nuovamente trovare un buon minutaggio.

ALBINOLEFFE PRO PATRIA, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Albinoleffe Pro Patria: la squadra favorita è quella di casa, forte del valore di 2,20 volte la posta in palio sul segno 1 per la sua vittoria. Abbiamo poi un 2,80 volte la giocata sul segno X che naturalmente identifica l’opzione del pareggio, mentre il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione della Pro Patria garantirebbe, con questo bookmaker, una vincita che corrisponde a 3,35 volte l’importo che avrete pensato di investire.