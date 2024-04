DIRETTA/ Albinoleffe Renate video streaming tv: grande equilibrio nei precedenti (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE: TESTA A TESTA

La diretta Albinoleffe Renate sta per avere inizio. Andiamo a consultare i testa a testa della sfida, arrivata a quota 19 match giocati con 9 vittorie dell’Albinoleffe, 8 del Renate e 2 pareggi. I due segni X sono stati entrambi registrati con il punteggio di 0-0, prima nel 2015 e poi nel 2022. L’andata di questa stagione invece è stata vinta 2-0 dall’Albinoleffe in trasferta, esattamente com’era riuscito a fare il Renate in Coppa Italia Serie C di due mesi prima.

Diretta/ Renate Mantova (risultato finale 2-0): la chiude Sorrentino! (Serie C, 8 aprile 2024)

Quella non è stata l’unica volta che Albinoleffe e Renate si sono sfidate in Coppa. Infatti esiste un precedente del 2014 dove le due compagini sono addirittura andate ai rigori negli ottavi di Coppa Lega Pro, 8-7 per il Renate, e un altro testa a testa che ha messo di fronte i due club in Coppa Italia. Era il primo turno del 2014 quando un successo di misura premiò il Renate. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video/ Pro Vercelli Albinoleffe (3-1) gol e highlights: rete e assist per Maggio! (Serie C, 6 aprile 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Albinoleffe Renate di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

LOTTA PER I PLAYOFF

Seguiamo la diretta Albinoleffe Renate valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 16.15 del 13 aprile 2024. I padroni da casa arrivano da sconfitta in trasferta contro la Pro Vercelli che li ha allontanati dalla zona playoff. La vittoria manca da sette partite e la sfida con il Renate non sarà facile da approcciare per una squadra in evidente difficoltà.

Diretta/ Pro Vercelli Albinoleffe (risultato finale 3-1): rimonta con Mustacchio! (Serie C, 6 aprile 2024)

D’altro canto i brianzoli del Renate arrivano da un 2-0 contro la capolista Mantova e sono lanciati verso una lotta playoff accesissima. La prova di forza con il Mantova li candidano ad essere una delle squadre più temibili e vicine a conquistare la zona playoff.

ALBINOLEFFE RENATE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni di Albinoleffe Renate pronta a giocarsi all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica. I padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Marchetti al centro della difesa che potrebbe essere sostituito da Milesi. Lopez dovrebbe confermare il duo offensivo con Longo che però è impensierito da Arrighini.

In casa Renate, invece, si va verso la riconferma dell’undici che ha battuto il Mantova. Procaccio e Ghezzi potrebbero avere più minuti da Massimo Pavanel ma l’intenzione è quella di andare verso la conferma.

ALBINOLEFFE RENATE, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Albinoleffe Renate di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 2,50 mentre il suo opposto a 2,87. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2,80 sull’importo scommesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA