DIRETTA/ Renate Mantova video streaming tv: di recente dominano gli ospiti (Serie C, 8 aprile 2024)

DIRETTA RENATE MANTOVA: I NUMERI DEL TESTA A TESTA

Negli ultimi anni è una presenza costante la diretta di Renate Mantova, quindi scopriamo cosa ci ha detto questo derby lombardo per il girone A di Serie C nell’ultimo decennio, cioè da domenica 21 settembre 2014 in poi. I numeri ci parlano di ben cinque vittorie per il Mantova più quattro pareggi e una sola affermazione per il Renate, che sabato 2 aprile 2022 vinse per 3-1.

Per il resto gioie davvero ridotte per i brianzoli, anche se uno dei quattro pareggi divenne ai calci di rigore una vittoria proprio per il Renate, dal momento che si trattava di una sfida secca per la Coppa Italia di Serie C. Tuttavia, in generale la storia recente sorride sicuramente al Mantova, a maggior ragione se si considera che adesso c’è una serie aperta di tre vittorie consecutive per i virgiliani, tra lo scorso campionato e naturalmente la partita d’andata del torneo in corso, che fu giocata a Mantova domenica 3 dicembre scorso e vide la perentoria vittoria per 4-1 da parte dei padroni di casa, che adesso sono davvero ad un passo dalla promozione in Serie B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA RENATE MANTOVA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Renate Mantova sarà trasmessa sulla piattaforma satellitare di Sky, avendo questo ultimo i diritti per i prossimi anni del campionato. In alternativa si potrà seguire il match con le medesime modalità di abbonamento e acquisto del pacchetto calcio sulla piattaforma di streaming online di NowTv.

IL DERBY LOMBARDO

La diretta di Renate Mantova dovrebbe essere una sfida tra Davide contro Golia ma non si può mai dire in Serie C, e per l’appunto questa sfida vale per la 35esima giornata e si giocherà oggi 8 aprile alle ore 20,45. Il Renate si trova attualmente al tredicesimo posto in classifica dopo il pareggio per 0-0 contro la Virtus Verona nell’ultima giornata.

La squadra padrona di casa cercherà di sfruttare il sostegno dei propri tifosi per tornare alla vittoria e risalire la classifica. Il Mantova è attualmente al comando della classifica, nonostante arrivi a questa partita dopo due pareggi consecutivi. L’ultimo, contro l’Atalanta U23 per 1-1.

RENATE MANTOVA: PROBABILI FORMAZIONI

Ecco a voi le probabili formazioni della diretta di Renate Mantova: Sorrentino sarà la punta di diamante dell’attacco, responsabile di orchestrare le azioni offensive e di avviare le sovrapposizioni esterne. La sua abilità nel fornire assist e nel segnare gol potrebbe essere fondamentale per il successo della squadra di casa.

Il numero dieci Wieser avrà il compito di raccordare il centrocampo e di cercare opportunità per tirare dalla distanza. Il suo ruolo sarà fondamentale nel mantenere il controllo del gioco e nel cercare di sbloccare la partita con un tiro preciso e potente da fuori area.

RENATE MANTOVA, LE QUOTE

Andiamo a fare una attenta analisi e osserviamo le quote della diretta di Renate Mantova sapendo che sono prese dal sito della Sisal: il segno 1 è stato quotato a 2,6 mentre il pareggio a 3. La vittoria ospite invece a 1,9.











