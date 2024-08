DIRETTA RENATE FERALPISALÒ, GARA EQUILIBRATA

Entrambe fuori dalla Coppa, ma con obiettivi importanti in campionato. La diretta Renate FeralpiSalò sarà una delle sfide del secondo turno di Serie C Girone A con appuntamento allo stadio Favini per questo sabato 31 agosto 2024 alle ore 18:00.

I padroni di casa hanno dovuto salutare anzitempo la competizione di categoria avendo perso hai calci di rigore contro il Novara dopo il 2-2 dei regolamentari firmato Spedalieri e Bocalon che avevano ribaltato il 2-0 di Ongaro e Manseri. In campionato però è arrivato il successo per 1-0 contro la Pro Patria grazie a Egharevba.

La FeralpiSalò aveva messo a referto la sua prima vittoria stagionale in occasione del primo turno di Coppa Italia Serie C con la rete di Giudici a fine primo tempo che era basta per eliminare il Carpi. I supplementari sono stati però beffardi contro il Padova mentre in Serie C è terminato lo 0-0 col Novara.

DOVE VEDERE LA DIRETTA RENATE FERALPISALÒ, STREAMING VIDEO

Dove si può vedere la diretta Renate FeralpiSalò? L’incontro sarà visibile solamente su Sky oppure su NOW, gli unici ad avere i diritti per tutte le gare di Serie C.

Questo significa che anche per la diretta streaming il discorso è molto semplice: o l’applicazione di NOW oppure quella di Sky, scaricabile entrambe per tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI RENATE FERALPISALÒ

Ora è il momento di vedere le probabili formazioni della diretta Renate FeralpiSalò. I nerazzurri scenderanno in campo con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Nobile con Anghileri terzino destro, Riviera a sinistra e la coppia Auriletto e Spedalieri al centro. Nella zona nevralgica del campo ecco Bonetti, Vassallo e Delcarro mentre Di Nolfo giocherà dietro a Piescia e De Leo.

Replica la FeralpiSalò con l’assetto tattico 3-5-2. In porta ecco Rinaldi, difeso qualche metro più avanti da Cabianca, Pasini e Luciani. Agiranno da esterni Vesentini e Giudici mentre Hergheligiu, Zennaro e Balestraro guideranno il centrocampo con Di Molfetta e Pellegrini attaccanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RENATE FERALPISALÒ

Adesso è il momento di analizzare le quote per le scommesse sulla diretta Renate FeralpiSalò. A partire con i favori del pronostico son gli ospiti a 2.40 mentre la vittoria della squadra di casa è offerta a 2.77. Più alto di tutti il segno X del pareggio a 3.20.

I bookmakers non si aspettano da questa partita tanti gol e infatti l’Under 2.5 è dato solo a 1.50 contro i 2.35 dell’Over. Gol e No Gol si possono trovare rispettivamente a 2 e 1.65.