Diretta Alcaraz Medvedev/ Finale Indian Wells 2023 streaming video tv: per il titolo!

DIRETTA ALCARAZ MEDVEDEV FINALE INDIAN WELLS 2023: PER IL TITOLO!

Alcaraz Medvedev è la finale di Indian Wells 2023: si gioca domenica 19 marzo e l’orario di inizio, naturalmente con il fuso di casa nostra, dovrebbe essere quello della mezzanotte. In precedenza va ricordato che andrà in scena la finale femminile che sarà Rybakina Sabalenka, rematch dell’ultimo atto agli Australian Open; come sempre a Indian Wells le due finali hanno luogo nello stesso giorno. Dunque Alcaraz Medvedev: diciamolo pure, è la finale più giusta sulla carta e quella che almeno virtualmente, aspettando di scoprire cosa ci dirà il campo, è quella maggiormente attesa dagli addetti ai lavori.

Magari non dagli italiani che speravano nel nostro Jannik Sinner, che invece come agli Us Open ha dovuto cedere a Carlos Alcaraz anche se stavolta in maniera più netta. Il giovane spagnolo punta il ritorno al numero 1 del ranking Atp e un altro grande trofeo in bacheca, Daniil Medvedev può vincere il quinto Masters 1000 e, classifica attuale a parte, rimane il giocatore più solido e pronto soprattutto su queste superfici, tanto da partire leggermente favorito. Vedremo tra poco quello che succederà nella diretta di Alcaraz Medvedev, appassionante e attesissima finale di Indian Wells 2023, nel frattempo facciamo qualche rapido approfondimento su questo match.

DIRETTA ALCARAZ MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI INDIAN WELLS 2023

Va ricordato che la diretta tv di Alcaraz Medvedev, finale di Indian Wells 2023, sarà trasmessa su Sky Sport Tennis (e forse anche Sky Sport Uno al numero 201), il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere all’evento in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Va poi detto che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino statistico del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA ALCARAZ MEDVEDEV INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Alcaraz Medvedev ci dirà quindi chi succederà a Taylor Fritz nell’albo d’oro di Indian Wells: lo statunitense è stato eliminato ai quarti da Jannik Sinner, ma poi l’altoatesino non ha saputo reggere l’onda d’urto di un Alcaraz che dopo qualche problema fisico si è ripresentato in grande stile sul circuito, e a Indian Wells 2023 ha fatto vedere di essere già maturo per rimanere in cima al tennis mondiale. Alcaraz è una forza della natura, un giovanissimo che ha già numeri impressionanti e che ora dovrà dimostrare di poter rimanere lassù con costanza; quello che più o meno ha fatto Medvedev, che rispetto a lui (in termini di età) è esploso in ritardo ma poi ha mostrato una straordinaria regolarità.

Adesso i due si affrontano nella finale di Indian Wells 2023 in quello che sarà il secondo incrocio in carriera: l’unico precedente risale al secondo turno di Wimbledon due anni fa, Medvedev aveva dominato (6-4 6-1 6-2) ma va anche detto che Alcaraz non era certamente il giocatore di oggi, e poi eravamo sull’erba che rimane sempre una superficie particolare. In questa domenica 19 marzo invece il giovane spagnolo è pronto a dare battaglia anche al solidissimo russo: allacciamo le cinture, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose nella diretta di Alcaraz Medvedev, finale di Indian Wells 2023…











