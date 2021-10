Diretta/ Alessandria Crotone streaming video tv: bivio importante (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA CROTONE: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Alessandria Crotone, in diretta venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Bivio importante per entrambe le formazioni, l’Alessandria prima della sosta era riuscita a rompere il tabù della prima vittoria in campionato battendo il Cosenza, ma alla ripresa è caduta ancora sul campo del Como ritrovandosi al terzultimo posto in classifica a quota 4 punti, a 3 lunghezze di distanza dagli avversari di turno.

Diretta/ Como Alessandria (risultato finale 2-0) : la chiude Parigini!

Questo perché il Crotone di punti ne ha 7 grazie all’ultima vittoria che ha tolto le castagne dal fuoco ai calabresi che si trovavano in una situazione di crisi: e la vittoria è stata d’eccezione, 2-1 al Pisa capolista e primo successo in assoluto per i pitagorici in questo nuovo campionato cadetto. Entrambe le squadre vedono nella difesa il loro punto debole: già 16 gol incassati dal Crotone nelle prime 8 partite di campionato, ben 18 quelli subiti dall’Alessandria, solo il Pordenone ultimo in classifica, finora, ha fatto peggio con 22.

Diretta/ Crotone Pisa (risultato finale 2-1): clamoroso ko della capolista

DIRETTA ALESSANDRIA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Crotone sarà garantita dalla televisione satellitare Sky Sport per gli abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video sul servizio dedicato Sky Go. Inoltre quest’anno il campionato di Serie B è disponibile in diretta streaming anche agli abbonati alle piattaforme digitali DAZN ed Helbitz. Per seguire le partite in streaming video è necessario disporre di una connessione a internet e utilizzare apparecchi mobili come smartphone, tablet e PC. In alternativa, è possibile accedere al servizio anche tramite Smart TV.

DIRETTA/ Juventus Alessandria (risultato finale 2-1): la decide Chobozo al 93'!

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA CROTONE

Le probabili formazioni di Alessandria Crotone, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Di Gennaro, Prestia, Parodi; Mustacchio, Casarini, Lunetta, Beghetto, Milanese, Corazza, Palombi. Risponderà il Crotone allenato da Francesco Modesto con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Contini; Nedelcearu, Mondonico, Cuomo; Mogos, Zanellato, Estevez, Molina; Borrello; Mulattieri, Maric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA