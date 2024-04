Video/ Alessandria Vicenza (1-2) highlights: Ferrari dal dischetto decide al 95′ (28 aprile 2024, Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA VICENZA (1-2): LA PARTITA

Alessandria Vicenza di Serie C chiude la stagione regolare delle due squadre in campo con una partita da ritmi bassi e risolta solo nei minuti finali. Il primo tempo non offre grandi emozioni ma mette in mostra un’ottimo Gega che salva diverse volte la porta dei padroni di casa. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, Ferrari era riuscito a sbloccare il match in favore dei veneti ma l’arbitro ha dovuto fermare l’azione per via di un fallo in attacco. Al 15′ è ancora Ferrari ad essere molto pericoloso su un cross di Greco dove è fondamentale il salvataggio sulla linea di Gega. La prima grande emozione di Alessandria Vicenza arriva al 36′ quando Ronaldo commette un fallo ingenuo in area di rigore su Busatto e manda dal dischetto l’Alessandria. Dagli undici metri si presenta proprio Busatto che spiazza il portiere vicentino e sblocca la partita.

Cambia tutto nel secondo tempo dove scende in campo un Vicenza ben più convinto e pericoloso in fase offensiva. L’Alessandria sembrava reggere bene le avanzate degli ospiti fino al 71′ quando Gega stende ancora Ferrari e trova il secondo giallo che lascia i padroni di casa con un uomo in meno. Il vantaggio numerico è ben sfruttato dal Vicenza che riesce ad aumentare la pressione offensiva e ribalta il risultato negli ultimi minuti di partita. A pareggiare ci pensa il giovane Busato che segna all’89’ dopo una respinta imprecisa di Farroni. Il pareggio dura fino all’ultimo minuti di partita con Ferrari che riesce a guadagnarsi un calcio di rigore per fallo di Ciancio prima di calciare e battere Farroni per il definitivo 1 a 2.

