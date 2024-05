Diretta/ Picerno Crotone video streaming tv: gli squali sono imbattuti nei precedenti (Serie C 7 maggio 2024)

DIRETTA PICERNO CROTONE: I TESTA A TESTA

Mentre sale l’attesa per la diretta di Picerno Crotone, noi possiamo dire che il testa a testa di questa partita è fatto di appena quattro incroci, quelli delle ultime due stagioni. Il Picerno questa sera può permettersi di pareggiare per superare il turno: una notizia assolutamente positiva, visto che in quattro precedenti non ha mai battuto gli squali e per due volte non ha segnato. Il contesto è chiaro: in casa, la squadra lucana ha pareggiato due volte, senza reti lo scorso 15 febbraio e 1-1 nel marzo dello scorso anno, in questo caso con Andrea D’Errico che aveva riequilibrato il punteggio dopo il gol dei padroni di casa firmato da Andrea Santarcangelo.

Diretta/ Juve Stabia Picerno (risultato finale 3-2): Vespe imbattute in casa!

Nelle due partite dello Scida invece ha sempre vinto il Crotone: 1-0 nella prima di sempre, fine ottobre 2022, e 2-1 sette mesi fa quando i tre gol erano arrivati tutti nel primo tempo, al vantaggio del Picerno di Jacopo Murano, dopo soli tre minuti, avevano risposto Guillaume Gigliotti e Guido Gomez. Il bilancio dice Crotone insomma, ma come già detto il Picerno non ha bisogno di vincere e in casa è sempre riuscito a evitare la sconfitta: anche questo testa a testa contribuisce a rendere intrigante il primo turno dei playoff, non ci resta che scoprire cosa succederà in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Avellino Crotone (risultato finale 1-0): decide Patierno su rigore (27 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA PICERNO CROTONE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare Picerno Crotone in diretta, è necessario avere un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky, che detiene i diritti di trasmissione per questa competizione sportiva. In alternativa, la partita può essere seguita anche sulla piattaforma di streaming NowTv, che fa parte del gruppo Sky, utilizzando le stesse modalità.

PICERNO CROTONE: RISCATTO PER GLI SQUALI?

Ogni dettaglio potrebbe fare la differenza arrivati a questo momento poiché è tempo della diretta di Picerno Crotone, le due squadre si sfidano nel primo turno ad eliminazione diretta dei playoff di Serie C e ciò avverrà proprio oggi 7 maggio alle ore 20,30. Entrambe le formazioni non attraversano il loro momento migliore: il Picerno ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime quattro partite, mentre il Crotone non è andato oltre una vittoria nelle ultime cinque.

Video/ Crotone Monopoli (3-1) gol e highlights: che doppietta per Tumminello! (Serie C, 21 aprile 2024)

Questa situazione potrebbe livellare la sfida, rendendola più incerta e avvincente. Si vedrà se l’esperienza dei calabresi in partite di questo tipo sarà sufficiente a superare il turno, oppure se il fattore campo giocherà a favore dei padroni di casa, dando loro la possibilità di avanzare ai playoff.

PICERNO CROTONE: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme chi solcherà il campo della diretta di Picerno Crotone dalle probabili formazioni del match: la squadra di casa farà affidamento su Murano, l’attaccante prolifico che ha già segnato venti gol nel campionato e cercherà di continuare a contribuire in fase offensiva durante questa fase decisiva della stagione.

Dall’altra parte del campo, il Crotone punta su Tributi, il giovane centrocampista abile nel gioco di smistamento e nella creazione di opportunità per gli attaccanti. Le sue qualità tecniche potrebbero rivelarsi fondamentali per sbloccare la partita.

PICERNO CROTONE, LE QUOTE

Spostiamoci infine sulle quote della diretta di Picerno Crotone, cercando di capire chi nel sito della Snai è la favorita dell’incontro. La vittoria casalinga viene quotata a 2,4 mentre il pareggio tra i due team è stato invece fissato a 2,6. La vittoria calabrese invece porterebbe ad una moltiplicazione di 2,8 sull’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA