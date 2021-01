Diretta/ Alessandria Pistoiese (Serie C) streaming video: grigi, si riparte da Longo

DIRETTA ALESSANDRIA PISTOIESE: DEBUTTA IL NUOVO MISTER!

Alessandria Pistoiese, in diretta domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone A. E’ saltata la panchina di Angelo Adamo Gregucci all’Alessandria, i grigi si affidano dunque a Moreno Longo: una scelta particolarmente ambiziosa visto che Longo nelle ultime stagioni ha allenato in Serie A, prima al Frosinone e poi al Torino. I progetti ambiziosi dell’Alessandria hanno convinto il tecnico, a Gregucci è stata fatale la mancanza di continuità. Dall’altra parte sta continuando a crescere la Pistoiese di Riolfo, che dopo due vittorie consecutive è riuscita a compiere un altro passo in avanti importanti, pareggiando contro il Giana Erminio e mostrando una solidità che agli orange era decisamente mancata nella parte iniziale della stagione. Un cambio di passo che ha permesso alla Pistoiese di portarsi a +3 dalla zona retrocessione, mentre l’Alessandria al momento è quarta, con l’ultima sconfitta contro il Como costato il sorpasso al terzo posto da parte della Pro Vercelli.

DIRETTA ALESSANDRIA PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Pistoiese non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PISTOIESE

Le probabili formazioni della sfida tra Alessandria e Pistoiese allo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa allenati da Moreno Longo scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pisseri; Blondett, Cosenza, Prestia; Parodi, Bruccini, Giorno, Castellano, Rubin; Eusepi, Arrighini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giancarlo Riolfo con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Perucchini, Romagnoli, Camilleri, Salvi; Pierozzi, Spinozzi, Simonetti, Simonti; Valiani, Cesarini; Chinellato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Alessandria Pistoiese: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.66 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 4.33 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.50 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

