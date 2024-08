DIRETTA ALEX SORGENTE FINALE SKATEBOARD PARK STREAMING: PER LA STORIA ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 7 AGOSTO

Uno degli sport più giovani promette di regalarci grandi emozioni oggi, mercoledì 7 agosto, alle Olimpiadi Parigi 2024, perché stiamo per seguire la diretta Alex Sorgente nella finale dello skateboard park a La Concorde 4, sede di questa gara olimpica la cui finale avrà inizio alle ore 17.30 di un pomeriggio che potrebbe diventare storico per Alex Sorgente e più in generale per lo sport italiano.

Per il momento possiamo dire che si tratta già di un piazzamento eccellente, perché la finale è riservata solamente agli otto migliori atleti delle qualificazioni e di conseguenza è garantito un ruolo di rilievo per il nostro Alex Sorgente in questa gara, tra le più nuove di tutte nel panorama dei Giochi Olimpici. Essendoci però arrivato con il terzo migliore punteggio delle qualificazioni, sarebbe un peccato porci dei limiti verso la diretta Alex Sorgente nella finale dello skateboard park.

ALEX SORGENTE FINALE SKATEBOARD PARK IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Alex Sorgente finale skateboard park avrà certamente spazio in chiaro, da stabilire se Rai Sport (canale 58) oppure Rai Due, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video, sito e app di Rai Play gratis per tutti mentre serve un abbonamento per la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ALEX SORGENTE SKATEBOARD PARK OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ALEX SORGENTE FINALE SKATEBOARD PARK: IL CONTESTO

Eccoci allora adesso a cercare di dire qualcosa in più circa la diretta Alex Sorgente nella finale dello skateboard park. Nei preliminari contava il migliore punteggio sulle tre run a disposizione e il nostro Alex Sorgente si è preso una straordinaria terza posizione con il punteggio di 91.14 nella seconda, poi la terza non è andata bene (invece la prima era stata quasi a livello della seconda), ma per qualificarsi alla finale è andato più che bene in questo modo.

Meglio di Alex Sorgente hanno fatto solamente l’australiano Keegan Palmer e lo statunitense Tom Schaar, che hanno ottenuto rispettivamente 93.78 e 92.05 punti in occasione delle proprie migliori run. Inoltre dobbiamo notare che fra gli otto finalisti ci sono due statunitensi, altrettanti australiani e ben tre brasiliani, per cui Alex Sorgente è l’unico rappresentante non solo dell’Italia ma dell’intera Europa. Questo è già motivo d’orgoglio, ma staremo a vedere se arriverà anche qualcosa di meglio nella diretta Alex Sorgente nella finale dello skateboard park…